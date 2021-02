Simeone e încrezător înainte de duelul de pe „Arena Naţională”

Spaniolii revin la Bucureşti după ce au cucerit marele trofeu al Europa League, în sezonul 2011 – 2012, iar Simeone e convins că „Arena Naţională” le va aduce, din nou, noroc madrilenilor. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani nu se sperie că Atletico nu va evolua pe propriul teren, de pe „Wanda Metropolitano” şi e convins că elevii săi se vor simţi ca acasă pe fostul stadion „Lia Manoliu”.

„În principiu, clubul nostru a avut mai multe variante, dar am ales să jucăm la Bucureşti. Am fost nevoiţi să zburăm patru ore până în România, însă cei de la Chelsea au avut un zbor şi mai lung, de şase ore. Vom juca pe Arena Naţională ca şi cum ar fi casa noastră” a declarat, plin de încredere, cel supranumit „El Cholo”.

Simeone nu se sperie de ultima înfrângere

Deşi căpitanul Koke şi ceilalţi coechipieri ai săi au pierdut din turaţie în ultimele două etape din Primera Division, în care nu au obţinut decât un singur punct, antrenorul argentinian are încredere că alb – roşiii vor arăta o cu totul altă faţă în confruntarea din această seară.

„Vom întâlni un adversar important, care are jucători extraordinari. Va fi o partidă echilibrată, între două echipe valoroase. Ne concentrăm pe acest meci şi nu ne mai gândim la eşecul din ultima etapă. Nu am avut o primă repriză bună cu Levante, însă am reacţionat foarte bine în partea a doua” şi-a ambiţionat Simeone jucătorii, înainte de startul bătăliei cu britanicii.

Tehnicianul argentian îşi pune speranţele în Suarez

„El Cholo” îşi pune toate speranţele în uruguayanul din atacul lui Atletico, Luis Suarez. Experimentatul golgheter, ajuns deja la vârsta de 34 de ani, are un sezon extraodinar la trupa de pe „Wanda Metropolitano”, însă nu a reuşit să îşi mai treacă numele pe lista marcatorilor, în ultimele trei etape din La Liga.

„Suarez generează emoţii pentru toate echipele adverse. El are un joc care atrage multă atenţie din partea adversarilor. Vom juca acasă şi am încredere că Suarez poate să marcheze” a fost pronosticul lui Simeone.