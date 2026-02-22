Și eu am pățit-o, înaintea lui Tucker Carlson. Cum am fost interogat pe aeroportul din Israel

Tucker Carlson a aruncat în aer internetul zilele acestea, susținând că a fost izolat și interogat de securitatea israeliană pe aeroportul Ben-Gurion, imediat după interviul tensionat cu ambasadorul SUA. Unii îl acuză de victimizare ieftină, alții strigă că Israelul acționează ca un stat polițienesc, croit împotriva jurnaliștilor incomozi.

Dar dincolo de zgomotul politic internațional, există o realitate a celui mai securizat aeroport din lume. O realitate pe care am trăit-o pe propria piele. Pentru că și eu am pățit-o, mult înaintea lui Tucker.

Cum e, de fapt, să fii scos din rând de ofițerii de securitate? Cum arată faimoasa „cameră separată” și cum funcționează tirul încrucișat de întrebări, repetate obsesiv până cedezi nervos?

Cum ajungi să te simți ca un suspect de “ceva”, deși ești doar un jurnalist cu biletul de avion în mână? Cât din ceea ce reclamă Carlson este intimidare politică și cât este pur și simplu faimosul profiling psihologic israelian?

Vă povestesc, pas cu pas, propria mea experiență de la Tel Aviv. Fără cosmetizări, fără teorii ale conspirației. Doar ce te poate așteapta cu adevărat dincolo de porțile de la Ben-Gurion. Așa cum sunt convins că au experimentat mulți dintre dumneavoastră. Pe orice aeroport din lume.

Vedeți mai jos, în clipul publicat pe Youtube c emi s-a întâmplat acum 20 de ani.

Experiența lui Carlson

Tucker Carlson a susținut într-o declarație pentru publicația The Daily Mail că a avut parte de un incident de securitate pe aeroportul Ben-Gurion, după încheierea interviului.

Mai exact, el a declarat că producătorii săi au fost duși în camere separate.Acolo au fost interogați strict în legătură cu conținutul interviului pe care tocmai îl filmaseră.

Totuși, relatarea arată că versiunea lui Carlson a fost puternic contestată. Autoritatea Aeroportuară Israeliană și ambasadorul Mike Huckabee au negat acuzațiile, afirmând că grupului i s-au pus doar întrebări de securitate de rutină, conform procedurilor standard.

O dovadă video apărută pe rețelele sociale a părut să îi submineze povestea: imaginile l-au surprins pe Carlson semnând un document la un punct de securitate, zâmbind și punând brațul pe umerii unui angajat al aeroportului pentru o fotografie, înainte de a pleca liniștit.