Justitie Și-a atacat soția cu levierul, după care s-a sinucis. Bărbatul avea ordin de protecție, dar care a expirat







Împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție de către instanță, la 16 decembrie 2024, valabil până la 16 iunie 2025., În cele șase luni cât era obligat să păstreze distanța față de soție, bărbatul a încălcat în repetate rânduri măsurile. A fost trimis în judecată pentru patru fapte de încălcare a ordinului și două de amenințare.

Femeia a fost atacată cu un levier în timp ce se afla în locuința unor prieteni mai în vârstă, pe care îi vizita frecvent, în localitatea Gheghie, de lângă orașul bihorean Aleșd. Bihoreanca e în gravă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Oradea.După ce a lovit-o pe femeie, bărbatul s-a sinucis. Cuplul era în proces de divorț.

Bărbatul avusese un ordin de protecție. Nu avea voie să se apropie de femeia care locuia cu fiica ei în Topa de Criș. Ordinul de protecție a expirat, femeia nu a mai cerut prelungirea lui. A venit cu mașina, în vizită, în Gheghie, localitatea din care era bărbatul. Casa agresorului se află la doar 500 de metri de locuința familiei unde femeia a venit în vizită. Individul purta brățară electronică. Era judecat în alte dosare penale. Pentru ameninţare şi încălcarea ordinului de protecţie. Agresorul a fost găsit ulterior pe un câmp. La circa 700 de metri de locul faptei, spânzurat de un copac.

„Victima a fost lovită de mai multe ori la nivelul corpului cu pumnii, picioarele. Precum și cu un obiect contondent, de către soț”, au transmis reprezentanții Poliţiei. Imediat după atac, la Gheghie au ajuns au fost mai multe echipaje de poliție și o grupă SAS. Femeia e la spital în stare de inconștiență, fiind intubată.

Probabil când a realizat ce a făcut, bărbatul și-a pus capăt zilelor. A fost găsit spânzurat de un copac. „Polițiștii i-au aplicat manevre de resuscitare, Ulterior personalul medical a continuat procedurile, însă a fost constatat decesul la fața locului”, se arată în comunicatul Poliției Bihor. Din 8 martie, bărbatul se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică. Măsură care era încă activă la momentul atacului.