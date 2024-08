EVZ Special Show-ul cântărețului Sam Smith la Untold 2024. Un mix de sentimente și controverse în jurul artistului. Video







Dan Andronic împreună cu jurnalistul Mirel Curea au dezbătut azi mai multe subiecte în noua ediție a podcastului „HAI LIVE! Cu Turcescu”, prezentată pe canalul de Youtube „Hai România”.

Acest episod a prezentat momentul artistului Sam Smith pe scena renumitului festival Untold din Cluj Napoca. Prezența cântărețului a fost cu siguranță unul dintre principalele moment culminante ale evenimentului.

Prestația artistului Sam Smith la Untold 2024

Cu toate acestea spectacolul său a inclus hituri celebre precum „Stay With Me” și „Unholy”. Acestea au fost melodiile cântate și apreciate de miile de fani prezenți la festival. În ceea ce privește numărul artistic care a însoțit spectacolul, acesta a fost primit cu ovații și aplauze. Show-ul care a conținut aluzii sexuale și scene de dans nerecomandate minorilor a fost bine primit de spectatorii care aveau o oarecare idee despre prestația artistului.

Însuși Dan Andronic spune că auzise despre tipul de show care urmează să fie făcut de artist. Cu toate acestea, afirmă că nu-și dă seama dacă la mijloc este o strategie de marketing sau dacă așa se identifică artistul.

„A fost așa un mix de sentimente, pentru că are voce, deci cântă bine. Dar eu îl văzusem, mi-l arătase Monica când a fost sau a câștigat la BBC Proms. Acolo era un om normal cu o voce bună. Deci din punctul asta de vedere mă așteptam să facă tipul astfel de show. Auzisem că urmează să-și pună coarne, că se îmbracă în drac, sau că face tot felul de chestii. Nici nu-mi dau seama dacă la el este o strategie de marketing sau așa este el, sau așa a devenit el. Cert este că nu mi-a plăcut! A doua oară nu mă mai duc la Untold”, a spus Dan Andronic.

Visul din copilărie al cântărețului britanic

De altfel, Sam Smith a precizat faptul că își dorea de mic să urce pe o astfel de scenă îmbrăcat în acest fel. Prin urmare, având în vedere prestația de pe scena, putem admite faptul că artistul și-a îndeplinit visul din copilărie. Astfel, pe pagina de Facebook a festivalului Untold au apărut sute de comentarii.

În acest fel, sunt internauți care îl acuză pe Sam Smith de indecență și ritualuri sataniste și sunt prezenți și cei care critică mentalitatea „medievală” pe care o au anumite persoane.

„Cum să regret frate? Ferească Dumnezeu! Băi frate, vă auzeam că ar fi o chestie de vârstă. La mine nu este o chestie de vârstă. Eu nu sunt dispus deloc să mă duc așa în locuri din astea unde este lume multă și să mă expun contagiunii. În primul rând, unde-i lume multă este și prostie multă. Nu mă interesează! M- am dus și eu cu o domnișoară, eram prin clasa a-VIII-a la Cenaclu Flacăra. Am stat zece minute, după zece minute Adrian Păunescu ne-a pus să cântăm toți, odată cu el, un cântec pentru Ceaușescu. Eu m-am ridicat și am plecat cu fetița aia pe care am invitat-o la o cofetărie. De atunci eu n-am mai călcat la chestii din astea”, a spus Mirel Curea.