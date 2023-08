Shakira de România a mâncat carne de cămilă în vacanță. I-a cucerit pe beduini

Ornela Pasăre a povestit că a fost cu soțul său în vacanță în Africa și că făcut o mulțime de activități. Cântăreața de muzică populara a declarat că s-a întâlnit cu beduinii și că a mâncat carne de cămilă. Ea a mai spus că s-a plimbat cu submarinul și că a fost o experiență unică.

„Ne-a plăcut maxim, mai ales că a fost pentru prima dată, atât pentru mine cât și pentru soțul meu când am urcat într-un submarin. Am stat câteva zile pe gânduri dacă să ne scufundăm cu submarinul sau nu. Cu toate că nu sunt o tipă fricoasă, am cam fost sceptici la început, mai ales că de curând s-a întâmplat acea tragedie cu submarinul care a coborât la Titanic. Însă ne-am luat inima în dinți și am făcut-o și pe asta.

La început, adică în momentul în care se scufunda submarinul, am avut câteva momente de panică, dar a meritat toată panica, toată teama la cât de frumos a fost. Am văzut un adevărat paradis subacvatic. Marea Roșie este senzațională”, a spus Ornela.