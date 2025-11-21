Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrați astăzi de creștinii ortodocși pe stil vechi

Republica Moldova. Credincioșii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova celebrează astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale lunii noiembrie, Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. De la primele ore ale dimineții, în bisericile din întreaga țară au fost oficiate liturghii, iar mii de enoriași au venit să se roage și să aprindă lumânări în cinstea celor doi arhangheli, considerați protectorii spirituali ai oamenilor.

Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este cunoscută în tradiția creștină drept o sărbătoare dedicată îngerilor păzitori și căpeteniilor oștilor cerești. Arhanghelul Mihail este venerat ca apărător al luminii și al binelui, cel care, potrivit Scripturii, conduce lupta împotriva răului. În credința populară, el este cel care păzește porțile Raiului și stă de veghe la trecerea sufletelor în lumea de dincolo.

Arhanghelul Gavriil, la rândul său, este cunoscut ca îngerul care vestește voia lui Dumnezeu. Tradiția creștină îi atribuie rolul de mesager divin, fiind cel care i-a adus Fecioarei Maria vestea Nașterii Mântuitorului. De altfel, cele două nume au rădăcini ebraice: Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”, iar Gavriil se traduce ca „Bărbat-Dumnezeu”.

În folclorul moldovenesc, sărbătoarea este asociată cu ultimele zile calde ale anului. Oamenii din sate spun că Arhanghelii „mai lasă câteva raze de soare” înainte ca frigul de iarnă să se instaleze. Totodată, ziua este considerată una potrivită pentru pomenirea celor adormiți și pentru rugăciuni de protecție asupra familiei și gospodăriei.

Aceasta este totodată ultima mare sărbătoare înainte de începutul Postului Nașterii Domnului, care va începe pe 28 noiembrie, moment care marchează intrarea creștinilor într-o perioadă de pregătire spirituală pentru Crăciun.

Originea acestei zile este legată de secolul al V-lea, când împăratul roman Arcadius a închinat o biserică Arhanghelului Mihail în Constantinopol. Ulterior, cultul a fost extins, iar în calendarele creștine au fost incluși ambii arhangheli, împreună cu soborul îngerilor.

Conform datelor oficiale, Sfinții Mihail și Gavriil se numără printre cele mai populare nume din Republica Moldova. Peste 76.000 de persoane poartă numele Mihai sau Mihail, iar alte 15.000 se numesc Mihaela. De asemenea, aproximativ 18.000 de moldoveni se numesc Gabriel, Gabriela sau Gavril.

Ziua este cu atât mai importantă cu cât peste 200 de localități din țară își sărbătoresc astăzi hramul, iar comunitățile pregătesc, ca în fiecare an, mese tradiționale, slujbe speciale și întâlniri cu rudele.