Sfântul Ioan Botezătorul, un model de credință și viață trăită în rugăciune. Patriarhul Daniel: A șocat mulțimile prin modul său de a fi

Dumnezeu a voit ca prin Sfântul Ioan Botezătorul să se săvârșească în poporul iudeu botezul pocăinței, a afirmat Patriarhul Daniel în predica de duminică. Având în vedere că se apropie Botezul Domnului și ziua în care este cinstit Sfântul Ioan Botezătorul, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a vorbit despre viața și lucrarea celui care l-a botezat pe Hristos în apa Iordanului.

Patriarhul Daniel a afirmat că există „o mulțime de interpretări duhovnicești, simbolice, semnificative, care arată că tot ceea ce spune Evanghelia despre Sfântul Ioan Botezătorul, într-un chip foarte concentrat, acoperă o mulțime de înțelesuri duhovnicești”.

„Dumnezeu a voit ca prin Sfântul Ioan Botezătorul să se săvârșească în poporul iudeu botezul pocăinței, ca pregătire pentru botezul creștin. După cum Sfântul Ioan Botezătorul a fost înaintemergător al Domnului Iisus Hristos, tot așa și botezul lui Ioan este înaintemergător sau pregătitor al botezului creștin”, a explicat reprezentantul BOR.

Patriarhul Daniel a explicat că Sfântul Ioan era privit ca un înger profetic, pentru că și-a trăit viața în pustie, într-o simplitate profundă, dedicându-se rugăciunii și relației cu Dumnezeu.

„Prorocul Maleachi îl numește pe Ioan Botezătorul înger într-un chip profetic, pentru că Sfântul Ioan a trăit în pustie într-o simplitate deosebită în ceea ce privește hrana și băutura. Viața lui ascetică, asemenea marilor oameni înduhovniciți, asemenea unor profeți ca Ilie din Vechiul Testament, a fost considerată într-un fel ca fiind o viață îngerească, pentru că nu a dat importanță mare grijii față de lucrurile materiale”, a continuat acesta.

Patriarhul României a menționat că Sfântul Ioan Botezătorul a surprins mulțimile prin felul său de a fi atunci când a apărut la Iordan și a început să propovăduiască.

„Avea o figură de ascet, om care viețuiește în pustie, care nu mănâncă cu ceilalți oameni, ci mănâncă puțin și nu în mod evident între ceilalți oameni. Era un om al rugăciunii, al liniștii, al retragerii în pustie, pentru a vorbi mai mult cu Dumnezeu decât cu oamenii.(…) A șocat mulțimile prin felul său de a fi”, a mai spus Patriarhul.

Patriarhul Daniel a explicat semnificația straielor purtate de Sfântul Ioan Botezătorul, menționând că, potrivit Fericitului Ieronim, tunica din păr de cămilă simboliza asprimea Legii Vechi.

„Dar Cel Care vine după el, Iisus Hristos, este îmbrăcat în tunica, în cămașa sau în haina mielului de jertfă”, a subliniat Patriarhul Daniel.

De asemenea, reprezentantul BOR a explicat semnificația imaginii biblice în care Sfântul Ioan Botezătorul este prezentat ca „glasul care strigă în pustie”, așa cum îl prevestește Prorocul Isaia în Evanghelie.

„Glasul sau vocea înseamnă propovăduirea credinței că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Strigarea înseamnă chemarea la pocăință. Vocea sau Glasul care strigă în pustie înseamnă deodată și o încurajare, dar faptul că acest glas cheamă la pocăință arată și că este vorba de o judecată asupra oamenilor dacă nu se pocăiesc”, a arătat acesta.

Patriarhul Daniel a subliniat că botezul propovăduit de Sfântul Ioan Botezătorul, numit botezul pocăinței, reprezenta o pregătire pentru cel creștin. Acesta oferea oamenilor posibilitatea de a-și întoarce privirea spre Dumnezeu și de a se pregăti spiritual pentru primirea harului divin, care urma să fie dăruit prin botezul în numele lui Hristos.

„Sfinții Părinți, atât răsăriteni cât și apuseni, arată că prin botezul lui Ioan s-a dat doar pocăința ca pregătire spre iertarea păcatelor, însă iertarea păcatelor va veni odată cu primirea botezului creștin”, a amintit Patriarhul României.

El a amintit cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, subliniind că fără primirea jertfei de pe Cruce și fără pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici, pocăința nu poate exista fără har.

„Harul s-a dat prin Iisus Hristos, care S-a răstignit și a înviat din morți și care a trimis pe Duhul Sfânt”, a încheiat reprezentantul BOR.

Patriarhul Daniel a luat parte la Sfânta Liturghie oficiată în paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, potrivit Basilica.