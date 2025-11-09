„Sfânta Alianță” sau când misticismul riscă să învingă geopolitica. O încercare a Rusiei, învăluită în mister a fost pe punctul de a o aduce la cârma Europei, în mod pașnic, la finalul epocii napoleoniene.

Deschidem orice tra­tat de istorie moder­nă universală, sau de relații internaționale și vom găsi mențiunea de referință a Sfintei Alianțe. Este un moment fundamental petrecut acum 210 ani, la 26 septembrie 1815, la Pa­ris, în Franța. Imperiul Rus, Rega­tul Prusiei și Imperiul Habsburgic au pus bazele Sfintei Ali anțe la aceas­tă dată, în capitala Franței post-na­poleoniene.

Țarul Alexandru al Rusiei a fost mereu șocat și a suferit după asasinarea tatălui său, Țarul Pavel. A avut înțelegeri de circumstanță cu Napoleon dar nu a depășit drama asasinării tatălui său care era cumva dispus să îi facă multe concesii lui Napoleon. De aceea, victoria contra lui Napoleon a fost văzută de Țarul Rusiei drept o victorie personală.

Dispus spre credință, meditație, Țarul a fost influnțat de o baroană, baroana Krudener care l-a orientat spre o formulă mistică de pace religioasă, transpusă în politică.

Chiar dacă Austria lui Metternich dorea o Sfântă Alianță care să elimine orice tentativă de revoluție, Anglia nu era așa. A participat la Congresul de la Viena, dar nu a făcut parte din Sfânta Alianță. Anglia nu dorea ca religia să domine rațiunea geopoliticii. De aceea, cu adevărat, Sfânta Alianță nu a ajuns să fie ceea ce spera Țarul Alexandru.

