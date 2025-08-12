Politica Sesiune extraordinară la Senat: două OUG din 8 august, pe masa plenului







Sesiune extraordinară la Senat. Senatul se va întruni marți, începând cu ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Pe agenda ședinței figurează informarea privind două proiecte de lege care aprobă ordonanțe de urgență emise de Guvern la data de 8 august.

Prima inițiativă legislativă vizează aprobarea OUG nr. 38/2025, ce modifică și completează Legea nr. 165/2013 referitoare la restituirea imobilelor confiscate abuziv în perioada regimului comunist.

Actul normativ introduce o serie de schimbări în procedura de evaluare și acordare a despăgubirilor, urmărind echilibrul între drepturile foștilor proprietari și capacitatea statului de a susține financiar aceste plăți.

Printre modificări se numără ajustarea mecanismului de restituire în natură, recunoașterea dreptului statului de a recupera investițiile efectuate în imobile, precum și aplicarea principiului proporționalității conform jurisprudenței CEDO.

De asemenea, este prevăzută schimbarea modului de evaluare a proprietăților despăgubite de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) și revizuirea procedurii de plată.

Plata despăgubirilor va fi eșalonată pe o perioadă extinsă de la cinci la șapte ani, inclusiv pentru dosarele aflate în derulare, cu actualizarea ultimei tranșe în funcție de inflație.

Actul mai prevede plafonarea câștigurilor obținute din tranzacționarea drepturilor de despăgubire și opțiunea ca beneficiarii să primească, la cerere, o plată unică de 40% din valoarea totală a drepturilor recunoscute.

A doua ordonanță, OUG nr. 39/2025, privește finanțarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul are o valoare totală de peste două miliarde de lei, din care aproximativ jumătate este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul prin surse naționale.

Pentru acoperirea unei părți din contribuția națională, în cuantum de 250 milioane de lei, ministerul utilizează fonduri proprii provenite din activități precum fabricarea și vânzarea plăcilor de înmatriculare.

Această sumă se adaugă celor 25% din contribuția națională care pot fi acoperiți direct din bugetul de stat, conform legislației. Contractul de finanțare a fost semnat în ianuarie 2024, valoarea eligibilă din PNRR fiind estimată la 1,028 miliarde lei, iar partea de cofinanțare națională la 816 milioane lei.