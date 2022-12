Serviciile secrete din Marea Britanie anunță că Rusia a primit un nou stoc de drone. Moscova se pregătește de noi atacuri

Serviciile secrete din Marea Britanie avertizează că Ucraina ar putea fi victima mai multor bombardamente din partea trupelor rusești în următoarea perioadă. Rusia ar fi fost reaprovizionată de Iran cu drone kamikaze.

În cel mai recent raport al Serviciilor secrete din Marea Britanie privind evoluția pe fronturile din Ucraina, Londra a avertizat că Ucraina ar putea fi ținta, din nou, a unui nou val de atacuri rusești cu ajutorul dronelor iraniene. De asemenea, au existat rapoarte potrivit cărora, pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, au fost reluate atacurile cu ajutorul dronelor kamikaze furnizate Rusiei de către Iran.

