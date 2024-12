Social Ce le pregătește Nicuşor Dan bucureștenilor. Ar putea urma încă o corvoadă financiară







Nicuşor Dan a fost întrebat dacă se ia în calcul o majorare a tarifelor STB. Bucureștenii ar putea fi nevoiți să plătească mai mult începând de anul viitor pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun, având în vedere că Metrorex a anunțat intenția de a crește tarifele începând chiar din luna ianuarie.

Nicuşor Dan pregătește noi scumpiri pentru bucureșteni

Nicuşor Dan a declarat, în urma unei întrebări referitoare la posibila majorare a tarifelor pentru biletele mijloacelor de transport în comun ale STB, că o astfel de decizie trebuie analizată cu atenție.

„E o discuţie pe care trebuie să o avem cu noul Consiliu General, pentru că a fost 1 iulie 2021 când am majorat biletul de la 1,30 lei, şi cum fusese ani de zile, până la preţul de acum de 3 lei şi în momentul ăla am avut o discuţie pregătitoare cu ministrul Transporturilor, era Cătălin Drulă atunci şi nu numai că am mărit simultan biletul, dar am şi mers cu un program tarifar care era comun şi pentru transportul de suprafaţă şi pentru metrou şi am stabilit şi nişte abonamente comune şi un bilet comun”, a spus primarul Capitalei.

Primarul Capitalei, despre limitarea pensiilor

Nicuşor Dan a mai subliniat că s-ar fi aşteptat „ca cei de la Minister să vină către noi să facem în comun lucrul ăsta, acum o să discutăm pentru că e adevărat faţă de iulie 2021 este o inflaţie care se duce şi în preţul motorinei şi în salariile şoferilor. Pe de altă parte este această limitare a pensiilor şi salariilor, deci o să fie un an economic dificil 2025, de asta trebuie cântărite toate lucrurile”.

Întrebat dacă este conștient de motivele pentru care reprezentanții Ministerului Transporturilor, care coordonează Metrorex, nu au luat legătura cu Primăria pentru a aborda această problemă, Nicușor Dan a declarat:

„Nu ştiu, poate că s-au grăbit să prindă 1 ianuarie 2025, poate că ştiau că Consiliul General nu este încă funcţional, adică nu s-a definit formal o majoritate cu viceprimari, nu-mi dau seama”.

Nicuşor Dan pregătește noi scumpiri pentru bucureșteni. Sursa foto: Facebook

Nicuşor Dan: Abonamentele au crescut cu 40%

Nicușor Dan a precizat că, între iulie 2021 și iulie 2024, numărul persoanelor care au achiziționat bilete și abonamente pentru transportul public din Capitală a crescut cu 40%.

„Cred că a contribuit aici şi faptul că am avut aceste abonamente foarte bune, inclusiv cele pe care le avem în parteneriat cu Metrorex, faptul că avem conexiunea cu Google Maps şi poţi să prevezi exact timpul pe care urmează să-l faci şi faptul că am externalizat curăţenia, faptul că ne-am dus în cartiere, adică am optimizat inclusiv în cartiere care nu aveau transportul public sau îl aveau la o distanţă mai mare”, a explicat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: Aș fi mai util pentru București în calitate de președinte

Nicușor Dan a detaliat motivele pentru care a decis să candideze la alegerile prezidențiale și modul în care consideră că ar putea aborda problemele țării. Primarul Capitalei afirmă că o competiție puternică la alegerile prezidențiale va aduce avantaje alegătorilor.

„Premisa de la care pornesc e că aș fi mai util pentru București în calitate de președinte decât în calitate de primar. Pentru că eu cred că România, mesajul pe care oamenii l-au transmis la alegerile din 24 noiembrie a fost că e nevoie de o reformă profundă a modului în care se face administrație în România și atunci multe din lucrurile care ne-au încetinit mersul la București pot să fie rezolvate la nivel național dacă există o presiune pe care președintele ca exponent al societății o face”, a explicat edilul la tvrinfo.ro.