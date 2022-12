Elton John, ultimul concert în Marea Britanie: „Abia aştept să îmbrăţişez spiritul celui mai mare festival din lume”

Elton John a anunţat că ultimul său concert din Marea Britanie va avea loc la festivalul de la Glastonbury de anul viitor. El va cânta pe scena Pyramid în 2023, pe 25 iunie. Acesta deja a susţinut ultimul concert din SUA pe Stadionul Dodger din Los Angeles, luna trecută, la care s-au alăturat Dua Lipa, Kiki Dee şi Brandi Carlile şi a fost transmis în direct pe Disney+.

„Nu aş putea fi mai încântat să fiu cap de afiş pe scena Pyramid. Pe măsură ce turneul meu Farewell Yellow Brick Road se încheie, nu există o modalitate mai potrivită de a-mi lua rămas bun de la fanii mei britanici”, a spus John într-un comunicat. „Au fost mai mult decât uimitori şi m-au sprijinit în toate etapele carierei mele… abia aştept să îmbrăţişez spiritul celui mai mare festival din lume”.

Co-organizatorul Glastonbury, Emily Eavis, a adăugat: „Vom închide festivalul şi vom marca acest moment uriaş din istoriile noastre. Suntem foarte fericiţi să-l aducem în sfârşit pe Rocket Man la Worthy Farm”.

Chiar dacă fanii au crezut că Glastonbury va prezenta ultimul show al lui Elton John în Marea Britanie, acesta nu va fi ultimul său concert în general – turneul Farewell Yellow Brick Road, care a început în 2018, va continua prin Europa până în iulie 2023.

Glastonbury 2023 se va desfăşura de miercuri, 21 iunie, până duminică, 25 iunie. Preţul biletelor a fost de 335 de lire sterline plus taxa de rezervare, mai mare faţă de 265 de lire sterline plus taxa de rezervare din 2019. Fanii au cumpărat toate bilete într-o oră, potrivit The Guardian.

Ultimul concert al lui Elton John în SUA

Elton John a susținut ultimul show în SUA, în fața a 50.000 de mii de fani și staruri precum Mick Jagger, Paul McCartney și Donatella Versace. „Anul viitor, când voi termina acest turneu, voi avea 76 de ani. Vreau să petrec timpul care mi-a mai rămas cu familia mea“, a spus Elton John, moment în care pe scenă a venit soțul său, David Furnish, împreună cu cei doi băieți ai cuplului: Zachary (11 ani) și Elijah (9 ani). „Vreau să vă arăt de ce mă retrag“, a mai spus artistul.

„Fără America nu aș fi ajuns niciodată aici. Vă mulțumesc pentru toți anii de dragoste, generozitate și loialitate. Vă doresc sănătate, iubire, prosperitate. Fiți buni unul cu celălalt“, a fost mesajul lui Elton John.