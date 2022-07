Moment emoționant la concertul The Rolling Stones. Trupa a cântat cu tinerii din Ucraina. Aplauze la scenă deschisă

Trupa The Rolling Stones este îndrăgită de oamenii din toată lumea. Artiștii au avut un concert și în Viena, Austria, unde au pregătit un moment special. Faimoasa formație a cântat alături de copii ucraineni pentru o sală întreagă.

Vedetele au chemat pe scenă două coruri de copii ucraineni ca să cânte împreună hitul „You Can’t Always Get What You Want” (n.r. – „Nu poți totdeauna, să obții ce dorești”). Peste 50.000 de spectatori au fost impresionați de moment.

„Am avut o noapte minunată! Mulțumim Viena și mulțumiri speciale pentru corurile ucrainene – VOGNYK și DZVINOCHOK care ni s-au alăturat în această seară la You Can’t Always Get What You Want!”, a transmis formația după concert pe rețelele de socializare.

După 60 de ani de activitate pe scenă, The Rolling Stones au dovedit că pot face cele mai spectaculoase momente, au scris cronicarii muzicali din Viena.

Tom Odell, moment impresionant pentru ucraineni

Și artistul Tom Odell le-a făcut o surpriză refugiaților din Ucraina. Solistul britanic a cântat la pian în Gara de Nord din București pentru ucraineni. Acesta a fost prezent și la concertul caritabil din 12 martie de pe Arena Națională.

El a interpretat piesa „Another Love”, lansată în anul 2012 și care i-a dus recunoașterea la nivel mondial, dar și alte melodii din repertoriul său. Melodia i-a făcut pe oameni să înțeleagă cât de importantă este pacea în lume.

Refugiații ucraineni și mai mulți români s-au oprit să asculte spectacolul oferit de Odell. El a venit în România pentru a participa la evenimentul caritabil, iar totul a fost un real succes.

„‘We Are One’ este un eveniment cultural/artistic şi caritabil, în cadrul căruia zeci de artişti locali şi internaţionali vor concerta, cu scopul de a strânge donaţii pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni, cât şi de a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a stopa războiul ce se desfăşoară în Ucraina. Condiţia parteneriatului constă în asumarea obligaţiei Saga Festival SRL de a dona, în scop caritabil, după plata tuturor taxelor şi impozitelor, veniturile realizate din vânzarea de bilete, donaţiile făcute de partenerii comerciali şi donaţiile publicului participant la eveniment”, se arată în referatul de aprobare, semnat de primarul general, Nicuşor Dan.