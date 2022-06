Surpriză de proporții la concertul lui Smiley! Gina Pistol și-a făcut apariția pe scenă. Momentul care a emoționat o sală întreagă

După 2 ani de restricții, Smiley și-a bucurat fanii cu un concert uriaș la Sala Polivalentă din Capitală.

Mii de oamenii au cântat piesele artistului și au admirat talentul său. La eveniment, acesta a lansat în premieră piesa “Scumpă foc”, videoclip în care este protagonistă Adelina Pestrițu. Vedeta nu a putut să rateze concertul cântărețului cu care a colaborat.

Cu toate astea, cea mai mare surpriză a fost atunci când Gina Pistol, iubita lui Smiley, a venit pe scenă să cante piesa “Ne vedem noi”. Momentul s-a terminat cu un sărut emoționant în văzul tuturor.

Smiley, concert spectaculos la Sala Polivalentă

Smiley s-a străduit să îi impresioneze pe fani cu concertul său. Artistul a chemat mai mulți invitați importanți, printre care Guess Who, Cabron, și Feli. Peste 5.000 de admiratori au umplut Sala Polivalentă și au cântat alături de solist piese precum: „Acasă”, „Oficial îmi merge bine” și „În lipsa mea”, mai bine de 2 ore.

„Tot concertul a fost foarte tare. Mă bucur foarte mult pentru Smiley. Se vede că îi era foarte dor să fie pe scenă. Mă bucur că a venit multă lume și oficial ne merge bine”, a spus Piticu, fost membru al trupei Simplu.

„Suntem o gașcă mare, am venit să-l susținem pe Smiley. Am fost foarte încântată că am primit această propunere de a fi rol principal în noul lui videoclip și sper să vă placă”, a spus Adelina Pestrițu.

Alături de Smiley, pe scenă a urcat și amica sa, Feli.

„Să cânt cu Smiley pe scenă este mereu o bucurie. Este pentru mine unul din cei mai valoroși oameni din viața mea”, a mărturisit Feli.

Smiley nu a uitat nici de ziua de 1 iunie și le-a transmis fanilor un mesaj foarte emoționant. Acesta a precizat că oamenii nu trebuie să uite să viseze.

„Să își păstreze o parte din copilărie, să devină oameni responsabili și să se distreze cât mai tare, că viața are nevoie de distracție. Smiley copilul visa că o să ajungă aici și încă mai visez la lucruri și încă mai am chestii pe care vreau să le îndeplinesc, să le realizez”, a povestit artistul.