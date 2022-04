Se desparte Smiley de Gina Pistol? Dezvăluirea care i-a pus pe jar pe fani. “Am trecut printr-o criză de identitate!“

Gina Pistol și-a găsit liniștea lângă Smiley, iar fanii i-au urmărit cu sufletul la gură de fiecare dată. Prezentatoarea TV a adus pe lume și primul lor copil, iar relația pare că merge mai bine ca în filme. Blondina a vrut ca partenerul ei să-i recunoască dacă o mai iubește sau nu după ani de relație. Răspunsul a venit pe loc.

Cei doi au încercat mereu să își țină viața privată ascunsă, iar momentele lor romantice au fost văzute foarte rar de fani. Cu toate astea, cuplul a știut mereu să le arate oamenilor o mică parte din familia lor. Pe lângă o carieră de succes, aceștia se laudă și cu o fetiță minunată.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina personală de Instagram a lui Smiley, Gina Pistol l-a întrebat de față cu toată lumea dacă o mai iubește ca la început. Artistul nu a putut ignora dorința iubitei și i-a oferit un răspuns.

„Mă mai iubești?”, este întrebarea Ginei Pistol, la care Smiley a oferit următorul răspuns: ”De două ori mai mult”, a spus artistul.

Gina Pistol nu s-a mai ascuns

Viața celor doi s-a schimbat după ce au devenit părinți în primăvara anului trecut. Gina Pistol a recunoscut că rolul de mama a venit la pachet cu o mulțime de beneficii, dar și situații tensionate. Aceasta s-a confruntat cu momente greu de imaginat, dar iubirea pentru Smiley și fetița ei i-a dat putere să treacă peste orice.

“Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a spus prezentatoarea pentru Cancan.

Asta îmi spunea Andrei: “Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi că viața ta s-a schimbat de acum!” Și cumva cred că opuneam rezistență fără să îmi dau seama! Și am învățat să îmbrățișez noua mea viață, nu este ușor deloc, dar cu toate astea este cel mai minunat greu pe care eu îl trăiesc!”, a conchis vedeta.