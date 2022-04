Gina Pistol a răbufnit! Iubita lui Smiley a ajuns la capătul puterilor. Are probleme uriaşe. „Sufăr de sindromul sclava Isaura!”

Gina Pistol încearcă să își dedice tot timpul fetiței ei, dar este mai epuizată ca niciodată. Prezentatoarea a recunoscut că rolul de mămică este foarte dificil și că a uitat cum este să aibă o zi liberă. Vedeta s-a plâns pe rețelele de socializare și a recunoscut că și-a pierdut speranța.

„Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Nu pot să stau. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut. Parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate. Mă epuizez, mă plâng că mă epuizez.

M-am trezit. Am schimbat copilul. Am pregătit micul dejun pentru copil. Am spălat filtrele la umidificatoare. Am pus apă în umidificatoare. M-am pus să gătesc. Am strâns în urma mea. Am spălat vasele. Am filmat ceva. Simt că mai am foarte multe lucruri de făcut.

Mă plâng aici pe Instagram pentru că nimeni nu mă înțelege, încă. Eu și când sunt în vacanță… aspirator n-am. N-am acces la el, ca să fac curat în camera de hotel… Andrei tot timpul face mișto de mine. Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Mă simt vinovată dacă stau”, a povestit Gina Pistol.

Vedeta a mai povestit că bunicul său îi dădea mereu ceva de făcut și că nu suporta să o vadă că stă degeaba.

Gina Pistol, siluetă de invidiat

Gină Pistol a recunoscut că a pus multe kilograme în timpul sarcinii și că încearcă să slăbească. La doar după câteva luni de la fericitul eveniment, vedeta a slăbit enorm. Internauții au dedus că fiica sa o ține în priză pe iubita lui Smiley și că acesta este motivul din spatele aparițiilor de invidiat.

Cu toate astea, blondina a declarat că nu vede diferența, dar le-a mulțumit fanilor.

„Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit Gina Pistol pe pagina ei de Instagram.