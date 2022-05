Gina Pistol, taxată dur. O fotografie a stârnit un val de critici: „Te-ai stricat și tu”

Urmăritorii din mediul online ai Ginei Pistol au sesizat, în urma unei postări publicate de aceasta, faptul că buzele ei arată diferit acum.

Gina Pistol, criticată pe motiv că și-ar fi injectat buzele

„Te-ai stricat și tu, te-ai făcut buzată”, „Ce buzată avem aici”, au scris internauții, pe pagina de Instagram a Ginei Pistol.

Fanii săi, însă, au complimentat-o pe iubita lui Smiley pentru felul în care arată: „Frumoasa poza!! În stilul Brigitte Bardot.. doar ca tu esti mai frumoasa decat ea!”, „Super reușită fotografie”, „Foarte frumoasă!”, au replicat admiratorii Ginei Pistol.

Gina Pistol lămurește lucrurile

Proaspăta mămică spune că motivul pentru care buzele ei par mai mari este legat de sarcina pe care a avut-o și neagă că ar fi recurs la intervenții de acest gen în timpul sarcinii. Totuși, Gina Pistol recunoaște că, mai demult, a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul buzelor.

„O să clarific aici totul, că nu am timp să răspund la toate mesajele de pe Instagram. Unu la mână, eu de când m-am operat, acum câțiva ani, mi-am tăiat buza ca să scot din țesut și ca să scot soluția injectată, iar de atunci nu mi-am mai injectat absolut nimic în buză.

Doi la mână, cât de nebună să fiu să-mi injectez în perioada asta, însărcinată fiind, ceva în buze. Și nu cred că există doctor estetician care să facă asta. Și trei la mână, buzele sunt umflate pentru că…sarcina”, a spus Gina Pistol, conform Wowbiz.

Gina Pistol și Smiley, o relație reușită

Cei doi au încercat mereu să își țină viața privată ascunsă, iar momentele lor romantice au fost văzute foarte rar de fani. Însă, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina personală de Instagram a lui Smiley, Gina Pistol l-a întrebat pe artist dacă o mai iubește ca la început. Acesta nu a putut ignora curiozitatea iubitei și i-a oferit un răspuns.

„Mă mai iubești?”, a fost întrebarea directă a Ginei Pistol, la care Smiley a oferit următorul răspuns: „De două ori mai mult”, a spus artistul.

Ipostaza de mămică vine cu multe provocări pentru Gina Pistol

Viața celor doi s-a schimbat după ce au devenit părinți în primăvara anului trecut. Gina Pistol a recunoscut că rolul de mama a venit la pachet cu o mulțime de beneficii, dar și situații tensionate. Aceasta s-a confruntat cu momente greu de imaginat, dar iubirea pentru Smiley și fetița ei i-a dat putere să treacă peste orice.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a spus prezentatoarea pentru Cancan.