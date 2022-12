Război în Ucraina, ziua 289. Bombardamente puternice în Donețk și Harkov. Papa Francisc a plâns în timpul unui discurs despre conflictul din Ucraina

Armata poloneză are de gând să convoace anul viitor circa 200.000 de civili, rezervişti, voluntari şi cetăţeni fără experienţă în armată. Acești vor urma să primească instrucţie militară în cazărmi. Programul de instrucție care va fi urmat de polonezi va dura aproximativ două săptămâni. Deja s-au înscris 28.580 de voluntari.

Vor fi convocaţi de asemenea mai mult de 130.000 de cetăţeni fără experienţă militară. În cazul acestora, programul de instrucţie se va desfășura în weekend. Criteriile de selecţie pentru acest al doilea grup nu au fost dezvăluite de Polonia. Este important de precizat că armata poloneză va încorpora anul viitor încă 17.128 de noi soldaţi profesionişti.

Olaf Scholz afirmă că riscul ca Rusia să folosească arme nucleare în războiul din Ucraina a scăzut. Cancelarul german consideră că acest pericol s-a diminuat datorită presiunii occidentale asupra lui Vladimir Putin. „Deocamdată, Rusia a încetat să mai amenințe că va folosi arme nucleare. Ca răspuns la faptul că comunitatea internațională a marcat o linie roșie”, a declarat Scholz.

Bombardamentele Rusiei fac tot mai multe victime în Donețk. Guvernatorul regiunii, Pavlo Kyrylenko, a declarat că un obuz rusesc a ucis o persoană și a rănit alte două. În plus, în urma bombardamentelor 12 case au fost distruse în orașul Toretsk. „Obuzele au lovit sectorul privat, distrugând și distrugând cel puțin 12 case”, a anunțat Kyrylenko. Oficialul ucrainean a mai precizat că fiecare civil care rămâne încă în regiunea Donețk se expune unui pericol uriaș. În acest context, el le-a cerut locuitorilor să părăsească zona.

Armata ucraineană a declarat că așezările din regiunea de est Donețk și regiunea de nord-est a Harkivului au fost supuse unui puternic foc rusesc. „Peste 20 de atacuri ale lansatoarelor de rachete multiple rusești asupra pozițiilor trupelor și așezărilor noastre de-a lungul liniei de contact”, a spus armata. De asemenea, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a mai adăugat că forțele armate se mențin la granița dintre regiunile Harkov și Lugansk. Oleh Syniehubov, șeful administrației militare a regiunii Harkiv, a declarat că părțile de nord ale orașului Harkiv sunt bombardate în mod constant. Aceste zone au fost recucerite de trupele ucrainene recent.

Russian occupation forces shelled the city of Toretsk, Donetsk Oblast, with artillery, the head of the Donetsk regional military administration Pavlo Kyrylenko said. Russian shells destroyed and damaged at least 12 houses. One person was killed and two wounded in the attack. pic.twitter.com/CXUfA3tKLy

— Hromadske Int. (@Hromadske) December 8, 2022