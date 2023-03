Seria amenințărilor procurorului „Portocală” continuă. Alți martori din dosar vorbesc despre arma pe care Mircea Negulescu o purta asupra sa

Martorii din dosarul lui Mircea Negulescu continuă să facă dezvăluiri cu privire la comportamentul fostului procuror DNA. El a fost trimis în judecată pentru cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare și influențarea declarațiilor. Fostul procuror ar fi fabricat mai multe dosare pe numele fostului deputat PSD Vlad Cosma.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au audiat alți martori din dosarul procurorului „Portocală”. Potrivit acestora, întreaga manieră de anchetă a lui Negulescu era una bazată pe intimidare. El ținea pe masă un pistol și cătușe amenințând martorii că le va folosi dacă nu declară ceea ce își dorește el.

Patru martori au dezvăluit metodele prin care Mircea Negulescu intimida persoanele audiate

Declarația lui Petrică Usurelu:

„În 2014, s-au declanșat percheziții și investigații în dosarul pe care îl cunoașteți. Întâi, s-a declanșat o percheziție la părinții mei acasă. Din punctul meu de vedere, aceasta percheziție de la domiciliul părinților mei a avut scopul strict de a crea panica. Ulterior, am fost anunțat de către sora mea că echipa de percheziții pleacă de la părinții mei. Eu eram acționarul și administratorul companiei percheziționate (SC Allianso Business Park SRL). În acel moment, îi cunoșteam pe Cosma Vlad și Alexe Răzvan.

Nu am avut vreo discuție cu dumnealor cu privire la vreo sponsorizare a campaniei electorale sau alta contribuție la campanie.

Am plecat și eu de acasă la sediul societății. Acolo, au venit mai mulți polițiști și jandarmi. Au spus că au nevoie de documente. Le-am spus colegilor de la birou să le dea acces la toate documentele pe care le doresc. Nu mi-au spus ce documente căutau; au început doar să caute prin dulapuri. Într-un final, mi-au zis că trebuie să ridice documentele de la doua companii. Era prezenta și avocata mea, doamna Georgeta Buliga.

Mai târziu, a apărut și domnul Negulescu Mircea. M-am dus să-l salut. A refuzat să dea mana cu mine. S-a întors cu spatele și a folosit niște cuvinte total nepotrivite pentru funcția pe care o deținea. A spus: ‘Ăstuia mai întâi îi iau trofeul și apoi mă gândesc dacă îl scuip sau îl salut’. Mi-a întors spatele și s-a dus la echipa de polițiști care făcea percheziții.

În aceeași zi, au ridicat toate documentele în mașină și le-au trimis către parchet. M-am deplasat în aceeași zi la parchet și la DGA Ploiești. Am avut o discuție cu Negulescu Mircea la dumnealui în birou, dar nu a existat o audiere formala. Am încercat să înțeleg care este subiectul anchetei. A fost o discuție haotica – n-am înțeles care este subiectul.

În aceeași forma neprofesionala, Negulescu Mircea mi-a transmis: ‘Gata cu evaziunea, gata cu șmecheriile voastre!’ Am înțeles că este vorba despre evaziune fiscala și spălare de bani, că este un număr mare de persoane implicate în dosar.

Am fost întrebat ce legături am cu familia Cosma și dacă afacerea Allianso are vreo legătură în spatele ei cu familia Cosma sau cu altcineva din județul Prahova. Au fost mesaje foarte directe de intimidare: ‘gata cu evaziunea’, ‘n-o să se mai întâmple în Ploiești’, ‘gata, v-am prins’. La sfârșit, mesajul a fost următorul: ‘Îmi dai ce vreau, îmi spui tot ce știi sau ajungi la pușcărie’. Am perceput aceste mesaje că pe o intimidare.

Ulterior, am fost citat prin doamna Buliga pentru a da declarații. N-am știut în ce calitate am fost chemat. Dna Buliga mi-a transmis: ‘Tu sigur ai o calitate în acest dosar; altminteri, nu ai fi fost percheziționat’”, se arată în declarația lui Petrică Usurelu.

Martorii declarau ce voia procurorul „Portocală” pentru a scăpa de amenințări

„La audierea respectiva, domnul Negulescu mi-a dat o hârtie și mi-a cerut să scriu ce s-a întâmplat. Am început să scriu ‘declarația’ și să-mi completez datele personale. Dl Negulescu mi-a spus că dacă declarația nu începe cu ‘denunț’, atunci consecințele vor fi grave. Intenția mea era să dau o declarație, așteptând întrebările dlui Negulescu, pentru a fi mai concis. Mi-a luat declarația respectiva, mi-a rupt-o și mi-a spus: ‘Dacă aceasta hârtie nu începe cu „denunț”, se lasă cu arestare’. Am luat hârtia pe care mi-a dat-o.

Dna Buliga mi-a spus: ‘Fă că el, că altfel o încurcam!’ Era o tensiune mare. Am început să scriu o noua declarație (un denunț). Dl Negulescu mi-a rupt-o din nou și i-a spus avocatei: ‘Georgeto, fă-l să vorbească, pentru că altfel pleci fără el!’

După ce am terminat de scris denunțul, dansul mi-a zis că nu eu sunt persoana cea mai importanta din aceasta cauza, dar că eu sunt cel important pentru a obține ceea ce dorește în acest dosar. Ulterior, mi-a spus că este vorba despre familia Cosma.

Mare parte din acest denunț a fost scris de dl Negulescu. Parte din conținutul denunțului a fost scrie de către mine, ceea ce am considerat eu. Nu-mi aduc aminte exact ce parte, dar țin minte că mi-a zis: ‘Mai pune și tu floricelele pe care le dorești!’

În denunțul respectiv, am scris despre Mircea Cosma, Vlad Cosma și ‘delincventul acesta de Răzvan Alexe’, care în acel moment se afla pe holul parchetului. Dl Negulescu mi-a folosit acest denunț pentru a ajunge la persoanele importante.

70-80% din ceea ce am scris în denunț nu a fost adevărat. Împrejurările din denunț cu privire la încheierea unor contracte nu sunt reale – au fost inventate de Negulescu Mircea.

Împrejurările se regăsesc în contracte și facturi, dar numai într-o anumită măsură. Mai exact, contractul în sine și factura erau reale, dar povestea din spatele lor nu era reala. A fost inventata de Negulescu.

La un moment dat, Negulescu Mircea a făcut o afirmație: ‘Să nu-mi spui că nu știi că Alex Design este firma lui Alexe!’

Eu nu știam. Am aflat abia ulterior că este o societate care nu avea niciun proprietar real și a fost folosita de niște afaceriști. Eu am înregistrat o plata în avans, după care i-am dat afara de pe șantier, din cauza că nu performau.

Cosma Vlad nu mi-a cerut niciodată sponsorizări și nici să-i încredințez lui Răzvan Alexe vreo lucrare, pentru că eu nu am lucrat niciodată cu statul și nici nu am beneficiat de vreun avantaj din partea unor astfel de contracte. A existat o discuție foarte veche cu Alexe, să ajut partidul (n.r. PSD), dar nu s-a concretizat nimic.

Cosma Vlad mi-a cerut un depozit, că să depoziteze materiale. Colegii lui de partid nu obișnuiau să-mi ceara astfel de lucruri. A fost o întâmplare speciala, data fiind relația de prietenie dintre soțiile noastre.

Au mai fost niște tineri, clienți ai Allianso, care mi-au cerut să le pun hala la dispoziție, dar numai pentru câteva ore. Vlad Cosma m-a rugat să-i pun depozitul la dispoziție pentru că eram vecini. Nu-mi amintesc perioada în care s-a întâmplat acest lucru.

Ulterior, am fost sunat de directorul tehnic al societății. Mi-a spus că am de ridicat 2 tone de gunoi. Abia ulterior, în timpul anchetei, am aflat ce depozita Vlad Cosma în acel depozit.

Avocat: Este adevărat că Negulescu Mircea avea pe masa pistol și cătușe în timpul anchetei?

Usurelu: Așa este. Pistolul și cătușele erau pe masă.

Domnul Negulescu a ieșit din birou. Doamna Buliga era împreună cu sora mea pe hol, în timpul audierii mele – mă așteptau. Negulescu Mircea a invitat-o în birou la o cafea. Am intrat în birou. Sora mea a făcut cafeaua. Dl Negulescu a zis brusc: ‘Hai, că aici nu e cafenea. Afara!’ Mie mi-a spus că nu mă arestează pe mine, însă o vă aresta pe sora mea. Dânsul a fost foarte deranjat când a aflat că sora mea l-a văzut ieșind în timpul anchetei și mergând pe hol să vorbească cu dl Alexe.

Avocat: Sora martorului avea vreo legătură cu Allianso Business sau cu activitățile cercetate în dosar sau cu alte dosare?

Usurelu: Nu avea absolut nicio legătură.

Avocat: Puteți relata modul de comportare a domnului Negulescu Mircea la percheziția de la domiciliul părinților?

Usurelu: Dl Negulescu nu a fost prezent personal și nici eu.

Avocat: În ziua în care s-a consemnat denunțul respectiv, dl Ușurelu s-a prezentat cu documente la serviciu?

Usurelu: Nu

Avocat: V-a propus dl Negulescu să vă acorde identitate protejata?

Usurelu: Da, în caz că mi-este teama. Am răspuns că nu am nevoie. Nu mi-a menționat în niciun moment despre calitatea [procesuala] pe care o aveam acolo.

Avocat: Când ați dat denunțul, mai era cineva în birou în afara de doamna avocat?

Usurelu: Da – mai erau niște polițiști care veneau și plecau. Sfatul avocaților mei a fost să nu încerc să-l reclam pe perioada cercetării penale, pentru că nu se știe ce se poate întâmplă. Domnul avocat Valerica Tudor mi-a spus că șansă de a scapă vă fi doar în fata instanței.

Mircea Negulescu mi-a spus că mai are un denunț și că are toate informațiile. Ulterior, am aflat că denunțul fusese formulat de către ‘Ciobanu’, sub identitate protejata. Ulterior, s-a demonstrat că a fost Alexe Răzvan”, se mai arată în declarația acestuia.

Declarația avocatei lui Petrică Usurelu, Georgeta Buliga

„Am mers la percheziție. Lucrătorii de politie au lucrat profesional. Am așteptat într-un birou foarte mare, cu foarte mulți angajați. În jurul prânzului, a apărut domnul Negulescu. Nu a salutat. A avut o atitudine superioara, extrem de aroganta. M-am gândit să i-l prezint pe Petrica Usurelu – unul dintre administratorii societății supuse percheziției. A fost o discuție legata de un elicopter. Alte afirmații n-au fost făcute.

La sfârșitul percheziției, am fost anunțată că trebuie să merg cu dl Usurelu la sediul parchetului. Nu țin minte exact cine mi-a spus.

Judecătorul Andrei Rus: L-ați auzit pe inculpatul Negulescu făcând vreo afirmație nepotrivita la adresa lui Usurelu Petrica?

Buliga: Da, dar nu era prima data. Cu mai mulți proceda așa. I-a spus că vrea declarații despre Mircea și Vlad Cosma. A urmărit să-l intimideze pe Petrica Usurelu. Negulescu a afirmat că știe tot ce s-a întâmplat – inclusiv despre relația pe care Usurelu o avea cu familia Cosma. Așa proceda cu orice persoane pe care le ancheta. Eu acordam asistenta juridica și altor persoane

Avocat: Negulescu l-a amenințat pe Usurelu că-l arestează?

Buliga: Nu-mi amintesc.

Avocat: Declarația cu ‘Georgeto, fă-l să vorbească, pentru că altfel îl scap jos!’ a făcut-o, referindu-se la arestare?

Buliga: Da.

Avocat: Negulescu avea pistol și cătușe la vedere?

Buliga: Nu-mi amintesc, dar știu că la alte ocazii avea. Îmi amintesc că purta un toc la curea.

Procuror: Ce i s-a cerut de către Negulescu să declare?

Buliga: Nu știu. Nu am fost în birou în momentul în care a fost scris denunțul?

Procuror: L-ați auzit pe Negulescu cerându-i lui Usurelu ce vrea să declare?

Buliga: Sunt sigura că l-am auzit pe Negulescu Mircea spunandu-i lui Usurelu Petrica ce trebuie să declare.

Avocat: S-a prezentat dl Usurelu la întâlnirea cu dl Negulescu cu vreun denunț scris?

Buliga: Nu, și nici alte persoane, cercetate în alte dosare.

Avocat: I s-a adus la cunoștință lui Usurelu vreo calitate în dosar?

Buliga: La un moment dat, i-au adus la cunoștință calitatea de suspect

Procuror: Ați luat în considerare să depuneți plângere penala sau plângere la procurorul ierarhic superior împotrivă masurilor considerate abuzive?

Buliga: Nu, deoarece Negulescu Mircea deținea întreagă putere și m-am temut să nu existe repercusiuni. Țin minte că zicea că este apropiat de Liviu Tudose – procurorul general al PCA Ploiești. M-a amenințat că și eu aș fi putut fi arestata”.

Declarația avocatei Magdalena Stasie

„Am fost apărător ales pentru Alexe Răzvan în mai multe dosare. N-am fost prezenta când Alexe a fost audiat. Am văzut când Negulescu a rupt declarația.

Au existat discuții referitoare la familia Cosma. Dl Negulescu era interesat să obțină denunțuri împotrivă mai multor persoane publice. În schimb, procurorul i-a spus că îl vă scapă de problemele penale din mai multe dosare, însă nu și în acel dosar.

Negulescu Mircea i-a spus lui Alexe Răzvan să dacă denunțuri dacă dorește să-și vadă tatăl. Nu-mi amintesc dacă l-a adus efectiv în arest. Alexe a fost plasat în aceeași camera cu Onea Nicolae – denunțătorul lui Alexe. Alexe cunoștea acest lucru de la Negulescu. S-a discutat și despre identități protejate. Nu-mi dau seama de cine le era frica.

Negulescu Mircea a rupt declarații, pentru că procurorul nu era mulțumit cu acele declarații. Mă refer la declarațiile date în dosarul nr. 465/P/2013 (n.r. un dosar în care PCA Ploiești a sub urmărire penala 132 de societăți comerciale, blocandu-le conturile, fară să le citeze, pe motiv că aceste societăți au avut contracte comerciale cu firmele din rețeaua omului de afaceri Marcel Cristian Pavaleanu).

Avocat: Cine a avut inițiativă acelei discuții (n.r. dintre Negulescu și Alexe)?

Stasie: Nu știu sigur, dar cred că Alexe. A urmărit să-și lămurească situația juridica într-un dosar de evaziune fiscala. Dorea să ceara o confruntare cu alta persoana”.

Declarația Ceciliei Stroe

„Eu și Alexe Răzvan doar aveam birourile în aceeași clădire. Nu existau relații de subordonare intre noi. Nu aveam de unde să știu detalii despre Allianso Business Park. Știam doar că are o firma, secretara și angajați. Apăruse o oarecare prietenie intre noi.

Negulescu Mircea mă chema frecvent la audieri, încă de când eram în arest preventiv. Nu am dat declarații.

În acea zi, am fost citata telefonic de Negulescu Mircea. Când am ajuns la sediul PCA Ploiești, am constatat că în birou se mai aflau Alexe Răzvan și posibil doi colegi ai domnului Negulescu. Inculpatul Negulescu ne-a arătat un denunț scris olograf, pe care însă nu l-am citit. Ne-a spus că era dat de Usurelu Petrica. Mi-a spus ce să scriu într-o declarație și cum să descriu acele fapte – respectiv că Vlad Cosma i-a dat niște bani lui Usurelu Petrica pentru o campanie. Trebuia să declar și anumite detalii despre cum au fost aduși banii cu o mașină.

Eu nu cunoșteam niciuna dintre împrejurările descrise – le-am discutat cu Negulescu Mircea și Alexe Răzvan. Inculpatul Negulescu este cel care mi-a spus ce trebuie să declar.

Au existat momente în care nu mai știam ce să declar. Atunci intervenea Negulescu cu anumite detalii sau pentru a continua fraza.

În același timp, era consemnata declarația data de Alexe Răzvan, însă nu-mi amintesc declarația data de acesta. Știu doar că anumite formulări sau detalii trebuia să le declar eu, pentru că declarațiile vizau aceeași situație și trebuia să punctam detaliile acelei declarații. Nu cunoșteam adevărul celor relatate în acea declarație. Negulescu m-a amenințat că nu voi putea ieși din situația în care mă aflam, că puteam fi arestata din nou. Chiar i-a spus soțului meu, în prezenta fiicei mele, că situația mea nu se vă termina niciodată și că voi face ani grei de închisoare.

Nu am cerut să-mi fie atribuita o identitate protejata, însă întrucât eu nu-l cunoșteam pe Usurelu Petrica. Inculpatul Negulescu mi-a atribuit o asemenea identitate. În aceeași începere cu mine, se afla Alexe Răzvan, care și el a primit identitate protejata de la Negulescu. Nu știu ce identitate a primit.

Procuror: În afara de starea de arest a martorei, au mai existat alte presiuni?

Stroe: Permanent existau aceste presiuni: spunea că oricând mă poate baga la arest și că mă poate cerceta în alte dosare.

Avocat: A spus că nu-l cunoștea pe Usurelu Petrica. dar pe Vlad Cosma?

Stroe: Știam cine este, dar nu-l cunoșteam personal.

Procuror: Avea vreo temere fata de Mircea sau Vlad Cosma?

Stroe: Nu. n-aveam ce temere să am, din moment ce nu-i cunoșteam personal. Nu am fost niciodată însoțită de avocat la audieri.

Avocat: dacă n-ar fi fost făcute aceste presiuni asupra dumneavoastră, ați mai fi dat acele declarații?

Stroe: Nu – bineînțeles că nu.

Procuror: Ați fost contactata direct de Vlad Cosma în legătură cu un stick de memorie?

Stroe: Nu am fost contactata direct, dar am avut o întâlnire, la tribunal, în care dansul (n.r. Vlad Cosma) m-a înregistrat, iar înregistrarea a apărut în media. Nu am fost contactata de familia Cosma

Avocat: Alexe Răzvan vă propunea că martor?

Stroe: Exista un obicei să dam declarații împreună, dar nu Alexe Răzvan propunea, ci Negulescu Mircea ne chema în acest fel. În timp ce eram arestata, Negulescu îi chema pe soțul și fiica mea, pretinzând că astfel îmi face un bine, chiar dacă eu nu aveam aceasta nevoie. Nu mi s-a rupt nicio declarație de către Negulescu”, potrivit luju.ro.