Șerban Huidu, urmărit de ghinion. Vedeta TV a ajuns de urgență la spital

Vedeta cunoscută pentru emisiunea sa longevivă de la PRIMA TV pare să fie urmărită de necazuri și ghinion. La doar câteva zile după ce a avut neînțelegeri cu conducerea postului de televiziune legate de un următor sezon al emisiunii „Cronica Cârcotașilor”.

Șerban Huidu nu a dat mai multe detalii referitoare la aceste neînțelegeri, și a tratat discret situația. Vedeta de televiziune s-a limitat la a transmite faptul că are la acest moment un contract cu postul de televiziune și nu are de gând să renunțe sub nici o formă la acesta.

Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Șerban Huidu

Potrivit surselor, tatăl vedetei de la PRIMA TV a căzut pe scări în locuința sa din Vâlcea și a ajuns de urgență la spital. Acesta nu a avut răni grave, și a putut pleca acasă după investigațiile medicilor și câteva radiografii.

Fostul politician ar urma totuși să realizeze mai multe investigații amănunțite în cursul acestei săptămâni. Bărbatul de 71 de ani se află în acest moment la București alături de unul dintre fii săi.

El ar urma să locuiască alături de fiul său mijlociu, Vlad și soția acestuia, Giula Anghelescu, până în momentul în care va termina investigațiile medicale și se va simți mai bine.

Bărbatul spune că a avut noroc

Tatăl lui Șerban Huidu a declarat presei faptul că este în regulă, deși căzătura l-a speriat. Potrivit bărbatului, ar urma să se refacă puțin mai greu din punct de vedere fizic, din cauza vârstei înaintate, însă transmite și că situația putea fi mult mai gravă, și că a avut noroc.

Bărbatul s-ar fi ales doar cu câteva zgârieturi și vânătăi, însă nu este nimic grav. Fiul său a ajuns de urgență la spital după eveniment, și a fost alături de el pe perioada în care s-a aflat în îngrijirea medicilor, potrivit datelor publicate de Cancan.