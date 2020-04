Huidu transmite că întreg sistemul medical din România a fost clădit exclusiv „pe cumetrii”, iar rezultatele se văd abia acum, când situația este alarmantă. „Adevărata față” a sistemului medical din țara noastră poate fi văzută în această perioadă de criză, iar Huidu spune că totul a devenit doar o „pușculiță” pentru „partide și politicieni”.

Din nefericire, consideră Șerban Huidu, spitalele suferă din cauza lipsei procedurilor, iar managerii sunt numiți politic. Angajări pe pile, salarii „mizere”, iar doctorii – înainte de toate – nu sunt protejați așa cum ar trebui în fața noului coronavirus. Și tocmai de aceea părăsesc sistemul unii dintre ei, consemnează cancan.ro.

„Colac peste pupaza sistemul medical cladit in 30 de ani pe pile si cumetrii, pe sinecuri si incompetente, isi arata adevarata fata. Una hada si stirba, In tara unde fiul unui securist s-a facut firma de adus medicamente, in spitalul altui fiu de securist (…), sistemul medical a devenit asa o pusculita pentru partide si politicieni. Acum, cand e cea mai mare nevoie de el, si-a demonstrat cu prisosinta limitele.

Spitale fara proceduri, conduse de manageri numiti politic, unde orice angajare, de la liftiera pana la femeia de serviciu, se face numai pe pile, cu salarii mizere si spagi imense, au cea mai mare resposabilitate in mijlocul crizei mondiale. Lumea a sarit ca oparita cand doctorii au inceput sa isi dea demisiile si sa fuga care incotro.

Tin sa le reamintesc acestor deontologi, ca pana si in avion, in caz de depresurizare, esti rugat sa iti pui tu primul masca si apoi sa ajuti copii.

Nu e egoism e realitate. Numai un om apt ii poate ajuta pe ceilalti. Un doctor fara protectie devine un focar de infectie pentru ceilalati pacienti”, scrie Șerban Huidu pe blogul său.

Huidu și-a îndreptat atenția și către președintele Klaus Iohannis despre care spune că: „Mare lucru nu ai făcut”

El afirmă că președintele nu a făcut „mare lucru” de când a început această criză a coronavirusului, iar șeful statului este sfătuit să dea dovadă de onestitate, fiindcă medicii nu au nevoie de „pomană”. Șerban Huidu lasă să se înțeleagă că nu are încredere într-un președinte care, înainte de criză, lăuda spitalul din Suceava, spital condus de „politruci” pe care i-a numit în funcții Gheorghe Flutur, „baron local”.

”Nu de pomana ta au nevoie medicii, domnule presedinte, ci de echipamente de protectie, proceduri clare si disciplina in spitale dar mai ales in societate. Si mai au nevoie de onestitate sa le spui sincer: Ma voi ocupa personal de sistemul de sanatate dupa aceasta Criza. Vad si simt ca asa nu se mai poate.

Voi indeparta toate cozile de topor chiar de ar fi sa tai in carne vie, chiar daca voi deranja toti politienii si toate partidele. Cei vinovati vor raspunde, iar voi, doctorii ce dati bir cu fugitii, va veti putea face meseria onorabil si fara frica. Sa astepti sa o reactie normala si umana din partea celui ce in campanie electorala lauda si premia spitalul din Suceava condus de politruci numiti de baronul local Flutur de la PNL, e o utopie. Ups, am spus baron local.

Nu am voie. Cica aia sunt doar la PSD. Adica partidul ala care te-a pus presedinte. Mare lucru nu ai facut, dar la ce tampenii au facut ei, ar trebui sa le multumesti. Amin”, a conchis Huidu pe blogul personal.