Șerban Huidu, dezvăluiri despre accidentul în care a omorât trei oameni. O tragedie ce nu poate fi uitată

Șerban Huidu a vorbit despre accidentul de mașină în care a fost implicat în anul 2011, în urma căruia au murit trei oameni. Mașina condusă de omul de televiziune a intrat pe contrasens și a lovit în plin un alt automobil, provocând moartea a trei persoane.

După 12 ani de la acel moment, el a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat atunci și despre consecințele pe care această tragedie a avut-o asupra sa și a familiei sale. El a povestit că nu a fost nimic intenționat. Totodată, a reclamat felul în care a fost judecat de oameni, acuzațiile care i-au fost aduse, în condițiile în care nici unul dintre cei care le-au formulat nu știa ce s-a întâmplat în realitate.

„Spunea cineva că ce cred oamenii despre tine este imaginea ta în față lor, care poate fi indusă de foarte mulți factori, de presă, de ce ai făcut. Conștiința ta, în schimb, îți poate spune cine are dreptate și cine nu are dreptate. După accident am aflat de la milioane de oameni cum era la mine în mașină, ce s-a întâmplat la mine în mașină, deși n-au fost acolo. Dar am aflat cu lux de amănunte, mi-au spus tot! Domnul Ciutacu știa tot! Știe! Execută! Domnul Mândruță! Domnului Mândruță aș putea să îi spun că nici măcar nu era mașină mea. Era mașină cu care mergea soția mea, cumpărată din bani pentru care am plătit impozit”, a afirmat Șerban Huidu, după 12 ani.

Amintirile lui Șerban Huidu despre accidentul din 2011

Șerban Huidu a făcut o serie de comentarii cu privire la accidentul de la Brașov în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D. Realizatorul de televiziune a spus că nimeni nu pleacă la drum cu intenția de a provoca un accident rutier, mai ales unul mortal, cu victime. Însă astfel de lucruri se mai întâmplă, așa cum s-a întâmplat și în cazul său.

„Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat! Nimeni nu își dorește un accident! Nu este o fapta pe care să o urmărești! Să o faci cu bună știință, decât dacă ai oarece probleme! E greu să creadă cineva că ai plecat cu gândul să faci un accident când aveai copii în mașină, soția! S-a întâmplat! A fost foarte rău! A fost foarte urat! Foarte rău pentru familia mea în general, pentru mine, iar dezumanizarea cu care am fost târâtt în tot felul de ipoteze a fost un punct negru pentru ei nu neapărat pentru mine! Eu știu ce s-a întâmplat! Eu știu cum s-au petrecut lucrurile!”, a mai povestit Șerban Huidu.

Șerban Huidu a pledat vinovat la tribunal

Șerban Huidu a precizat că cel mai important, după ce ai fost implicat într-o astfel de tragedie, să faci pace cu tine însuți. Să recapitulezi ce s-a întâmplat, să pui în balanță ce ai făcut și ce ai fi putut face pentru a evita nenorocirea.

„Cel mai important e să faci pace cu tine! Dacă poți să îți pui întrebări, ce ai fi putut face tu să eviți și ce s-a întâmplat și nu ai putere să faci pentru a evita! Dacă îți iese bine balanță asta e bine! Nu știu ce se întâmplă dacă îți iese rău! S-a întâmplat un accident de circulație! Pur și simplu un accident de circulație groaznic! Cel mai important este cum scrie prima dintre condamnări, suntem într-o situație paradoxală în care un grad mic de culpă a avut consecințe dezastruoase! Dar e un grad mic de culpă! La tribunal eu nu am pledat nevinovat! Eu am pledat vinovat de culpă! Pentru că n-am știut să adaptez mașină astfel încât să nu se întâmple ce s-a întâmplat! Dar repet lucrurile au luat-o razna după”, a spus Șerban Huidu în emisiunea lui Denise Rifai.