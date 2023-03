Senatorii democrați cer Meta să oprească lansarea aplicației Metaverse pentru adolescenți, invocând „eșecul companiei de a proteja” tinerii utilizatori

Într-o scrisoare comună adresată fondatorului și directorului general al Meta, Mark Zuckerberg, senatorii Ed Markey și Richard Blumental au cerut companiei să renunțe la planurile de a extinde accesul la aplicație – un program de realitate virtuală care se desfășoară în Metaverse – pentru adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, încă din această lună. În prezent, aplicația le permite accesul doar utilizatorilor cu vârsta de 18 ani și peste.

„A fost întotdeauna concepută pentru persoanele cu vârste de peste 13 ani”

„Planul Meta de a viza tinerii cu oferte tentante în Metaverse este deosebit de îngrijorător, având în vedere eșecurile dumneavoastră constante de a proteja tinerii utilizatori”, au scris senatorii. „Cu un istoric documentat de eșecuri în ceea ce privește protecția copiilor și adolescenților, Meta a pierdut încrederea părinților, a pediatrilor, a factorilor de decizie politică și a publicului.”

Într-o declarație pentru Insider, un purtător de cuvânt al Meta a declarat că platforma sa Quest VR – casca de realitate virtuală necesară pentru a accesa Horizon – „a fost întotdeauna concepută pentru persoanele cu vârste de peste 13 ani” și, prin urmare, „are sens” pentru companie să se extindă către categorii demografice mai tinere.

„Adolescenții petrec deja timp într-o varietate de experiențe VR pe Quest și vrem să ne asigurăm că le putem oferi o experiență excelentă și în Horizon Worlds, cu instrumente și protecții adecvate vârstei”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta pentru Insider.

Potrivit Wall Street Journal, Meta plănuiește să lanseze aplicația Horizon Worlds pentru adolescenți, pentru a-și extinde baza de utilizatori. Într-o notă internă citată de Journal, vicepreședintele Horizon, Gabriel Aul, a declarat personalului că îmbunătățirea retenției utilizatorilor în rândul tinerilor utilizatori este o prioritate de top.

„În prezent, concurenții noștri fac o treabă mult mai bună în ceea ce privește satisfacerea nevoilor unice ale acestor cohorte”, a scris Aul, potrivit Journal. „Pentru ca Horizon să reușească, trebuie să ne asigurăm că deservim această cohortă în primul rând.”

Un spațiu digital plin de potențiale prejudicii

În scrisoarea lor, Markey și Blumenthal au insistat asupra eforturilor anterioare ale Meta în ceea ce privește copiii și adulții tineri, susținând că această companie reprezintă o amenințare la adresa bunăstării adolescenților americani.

Doar în ultimul an, Meta a fost lovită de o avalanșă de procese care susțin că platformele sale, precum Facebook și Instagram, cauzează prejudicii copiilor – inclusiv două care susțin că Instagram contribuie la tulburări de alimentație la adolescenți.

„Orice strategie de a invita tinerii utilizatori într-un spațiu digital plin de potențiale prejudicii nu ar trebui să fie determinată de un obiectiv de maximizare a profitului”, au scris senatorii. „Vă solicităm să opriți imediat planul Meta de a aduce utilizatori adolescenți pe Horizon Worlds”.

Senatorul Markey are un istoric de examinare a realității virtuale, în special în ceea ce privește copiii. În februarie, el a cerut Comisiei Federale pentru Comerț să investigheze companiile care lucrează pentru a crea aplicații în Metaverse, în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea copiilor.

Construirea Metaverse a costat compania miliarde de dolari, potrivit Journal.

Horizon Worlds, o proprietate emblematică a Metaverse, a avut dificultăți în a găsi și a păstra utilizatorii, potrivit Journal. Meta își propune ca până la sfârșitul anului să aibă un milion de utilizatori activi pe Horizon, potrivit Journal.

