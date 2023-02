De ce apar reclame în cronologie după ce vorbim cu un apropiat despre un anumit produs

Se întâmplă să vorbim despre haine, bijuterii, restaurante, mâncare, mașini etc., cu cineva din anturajul nostru şi, dintr-o dată, ne trezim în cronologie cu o reclamă fix despre ceea ce am vorbit, chiar dacă nu am căutat niciodată pe Google.

Tehnologia ne ascultă?

Este o întrebare care a fost pusă liderilor rețelelor sociale precum Mark Zuckerberg (Facebook) și Adam Mosseri (Instagram). În repetate rânduri, ei au negat categoric faptul că aplicațiile lor „ascultă” utilizatorii prin microfoanele smartphone-urilor sau alte produse.

Dacă Facebook și Instagram nu ascultă, atunci cum se transformă conversațiile noastre în reclame? Într-un fel, platformele sociale „interceptează cu urechea”, dar nu în felul în care ne imaginăm noi. Vedem reclame digitale după ce vorbim despre ceva, deoarece aplicațiile de social media precum Facebook și Instagram urmăresc pe larg acțiunile noastre, atât online, cât și offline.

„Nu ne uităm la mesajele voastre, nu vă ascultăm microfonul, să facem acest lucru ar fi foarte problematic din multe puncte de vedere”, a insistat Adam Mosseri, șeful Instagram.

Şi atunci, cum suntem urmăriți?

Explicația este că giganții din social media te urmăresc prin metode de localizare (online și offline) și de stabilire a statutului demografic din care faci parte. Mai exact, dacă te duci la o petrecere și prietenul tău îți vorbește despre cât de fain e localul X, Facebook știe că ai fost în același loc cu amicul tău, că v-ați întâlnit și ați vorbit unul cu celălalt.

Faceți parte din același grup demografic, interesele voastre se intersectează, iar asta e tot ce trebuie să știe Facebook ca să îți livreze o reclamă relevantă despre localul respectiv.

Site-urile, cumpărăturile sau, pur și simplu termenii pe care îi folosești când dai un search pe Google țin de activitatea ta online. Pe baza acestei activități, companiile de social media îți livrează ad-uri despre lucruri pe care le menționezi în conversații private sau îți trec fugitiv prin gând.

Cum te prinde Facebook

Algoritmul Facebook compară interesele tale, datele demografice, locurile în care ai fost, grupurile din care faci parte, hashtag-urile pe care le urmărești (lista continuă) cu cele ale prietenului tău.

Dacă tu și prietenul tău aveți aceleiași gusturi, iar prietenul a lăsat deja o urmă pentru un anumit produs, atunci Facebook vă va oferi un anunț pentru a vedea dacă sunteți interesat.

Alimentarea algoritmului

Dar cum rămâne cu acele momente în care doar te gândești la ceva și apoi vezi reclama? Orice informație preluată de Facebook (chiar și semi-legată de gând), fie înainte, fie după gândul tău, ar fi putut duce la apariția reclamei. Mai precis, fiecare mișcare pe care o faci online alimentează algoritmul Facebook.

Interacțiunea cu o postare, aprecierea fotografiei unei persoane sau chiar utilizarea contului dvs. de Facebook pentru a vă conecta la un alt serviciu online sunt toate exemple în acest sens. În esență, un algoritm complex ne „ascultă”, dar pur și simplu nu folosește microfoanele, scrie mcnuttpartners.com.