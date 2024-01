Senatoarea Claudia Banu, venituri colosale. Din ce face aleasa bani

Claudia Banu este un senator bogat, care a făcut majoritatea averii cu mult înainte de a ajunge în Parlament. Drept urmare a cumpărat foarte multe terenuri și a avut grijă să își facă și ceva economii. Așadar primul teren care apare este unul forestier, care se află în Râmnicu Vâlcea de 137 de metri pătrați. Tot acolo mai are alte patru terenuri care însumează aproape 6.000 de metri pătrați.

De asemenea, în Vâlcea aceasta mai deține 114 metri de teren intravilan. De altfel între anii 2005 și 2008 senatoarea a cumpărat mai multe terenuri intravilane în Râmnicu Vâlcea. Acestea însumează peste 6.000 de metri pătrați. În Satu mare, Claudia Banu a achiziționat un teren agricol de 7466 metri pătrați.

Iar la Grădiștea în Vâlcea a cumpărat 11.284 metri pătrați de teren. Aceasta a mai declarat că deține din 2001 un spațiu comercial de producție de 165 de metri pătrați. Și de asemenea are și o casă de 250 de metri pătrați în Vâlcea.

Banu, 50.000 de euro împrumut unei persoane fizice

La capitolul mașini, aceasta și-a cumpărat în 2019 un Nissa, iar în 2021 un Lexus. Claudia Banu mai declară de asemenea că are bijuterii în valoare de 5.500 de euro. Totodată a vândut un apartament unei persoane fizice pe care a primit 192.000 de euro. La capitolul conturi, senatoare declară ca are 19.986 de euro și un depozit de 50.000 de euro.

Ea a mai declarat că a acordat și un împrumut de 50.000 de euro unei persoane fizice. De altfel, are un credit care este scadent anul acesta și care are o valoare de 250.000 de euro. Și un altul care este scadent în 2027 și care are o valoare de 100.000 de euro. La capitolul venituri, Claudia Banu are trecut salariul de 131.412 lei.

Dar cel mai mult această câștigă din activitatea sa de notar. Practic de acolo a avut venituri de 1.161.978 de lei. Probabil așa se poate explica și cum poate susține creditele care însumează sutele de mii de euro.

https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2020/a.banu.claudia.mihaela.11.12.2023.pdf