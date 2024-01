Deputatul Gabriel Mihalcea, dator vândut soției. Ce sumă colosală a împrumutat politicianul

Remus-Gabriel Mihalcea, parlamentar PSD. A cumpărat un teren agricol de 4.000 de metri pătrați în Micești, Argeș. Nu are vreo locuință pe numele său și nici mașină, potrivit declarației lui de avere. Dar ce are cu adevărat este o pasiune pentru bijuterii.

Vorbim despre bijuterii pe care le-a cumpărat între 2017 și 2020 în valoare totală de 200.000 de euro. De asemenea acesta și-a cumpărat și ceasuri în 2020 în valoare de 12.000 de euro. A și vândut mașina pe care o avea și a încasat pe ea 153.320 de lei. La capitolul active financiare acesta are un cont din 2017 în care sunt 5211 lei.

De asemenea mai are fonduri de 12.500 de lei. Soția lui are un cont deschis în 2019 în valoare de 9.000 de lei. Tot ea are un alt cont din 2016, în valoare de 2000 de lei. Deputatul mai are de asemenea un alt cont în valoare de 32.000 de lei. Dar cei doi soți au de asemenea și alte investiții.

Soția deputatului Mihalcea, face o avere din dividende

Vorbim așadar de acțiuni și părți sociale pe care Cătălina Mihalcea le deține. Nu mai puțin de 301.600 de lei au investit cei doi în acțiuni. Gabriel Mihalcea are și datorii destul de mari, culmea la soție.

Practic, aceasta i-a împrumutat soțului nu mai puțin de 15.000.000 de lei cu scadența în 2026. Tot ea i-a mai împrumutat deputatului și 500.000 de lei. De asemenea Gabriel Mihalcea are și un credit, scadent anul viitor în valoare de 44.134 de lei. La capitolul venituri, deputatul încasează indemnizația de 131.412 de lei de la Cameră.

De asemenea mai încasează salariul de medic în valoare de 55.756 de lei. Soția încasează un salariu de 138.881 lei. Dar are și dividende în valoare de 2.445.000 lei. Cei doi au trecut și suma pe care au primit-o drept dar la botezul copilului lor. Vorbim despre suma de 35.000 de euro, care apare tot la capitolul venituri.