Pasiune veche pentru jocuri de noroc în familia unei deputate PSD Giurgiu

Oamenii PSD, pasionați de jocuri de noroc. Soțul deputatei Elena Dinu, din Giurgiu, are o pasiune pentru jocurile de noroc. În declarațiile de avere ale parlamentarei apar, periodic, informații despre câștigurile înregistrate de acesta. Sumele sunt mici însă acoperă o perioadă de mai mulți ani, fapt ce indică o pasiune statornică, nu ceva trecător.

PSD și jocurile de noroc

Oficial, social-democrații înfierează astfel de pasiuni, precum cea pentru jocurile de noroc. O spune chiar președintele partidului, Marcel Ciolacu. Într-o declarație publică din n 31 octombrie, acesta făcea referire la cei care își pierd salariul la păcănele. Liderul PSD compara pasiunea pentru jocurile de noroc cu alcoolismul sau dependența de droguri.

Cu toate acestea, statul face prea puțin pentru a stopa un flagel care afectează un număr foarte mare de tineri. Iar aceasta din simplul motiv că încasează taxe consistente la buget de la firmele de păcănele și pariuri. Caz în care bunăstarea cetățeanului trece pe locul secund.

„Dependența de jocuri de noroc e precum alcoolismul, precum drogurile. Ăsta e adevărul (…) Bea săracul om trei țuici și o bere și se apucă și pierde tot salariul la păcănele”,spunea Marcel Ciolacu, la 31 octombrie 2023.

O pasiune veche și statornică

Daniel Dinu activează din 2022 în cadrul CNAIR, fiind angajat ca director în cadrul Direcției Regionale București. Instituția este subordonată Ministerului Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, membru de bază al PSD.

Soțul deputatei PSD Elena Dinu are o pasiune veche și statornică pentru jocurile de noroc. În declarațiile de avere sunt trecute, an după an, câștigurile obținute de pe urma acestei pasiuni înfierate de șeful său de partid.

În anul fiscal 2018, el a declarat 538 de lei. În 2019, suma a crescut substanțial, la 1.276 de lei, iar în 2020 a ajuns la 1.989 lei. În declarația din 2021 apare un câștig și mai mare, de 6.632 de lei, iar în cea din 2022 de 4.463 de lei.

PSD-ista Elena Dinu organizatoare de petreceri ilegale

Despre deputata Elena Dinu se spune că ar fi fost pupila fostului baron de Giurgiu, Niculae Bădălău, trimis în judecată pentru corupție de DNA. Acesta ar fi promovat-o în partid și în Parlament.

În 2021, Elena Dinu a fost protagonista unui scandal imens, în plină pandemie de COVID. Deputata a organizat o petrecere pentru fiul său, încălcând legea. La eveniment au participat în jur de 150 de persoane, în ciuda reglementărilor care interziceau organizarea evenimentelor publice.

Cheful, cu lăutari, a fost spart de polițiști care au aplicat în jur de 45 de amenzi unora dintre invitați, în valoare totală de 40.000 de lei.

Jocurile de noroc, pasiunea politicienilor

În urmă cu câțiva ani, mai toți politicienii, PSD, PNL, PDL etc. raportau în declarațiile de avere venituri obținute pe bursă. Aceștia erau pasionați de indici economici, cotații, pachete de acțiuni etc. Ceea ce le dădea un aer un pic superior, comparativ cu muritorii de rând. Între timp, însă România a dat înapoi, iar odată cu ea și clasa politică. Sau poate tocmai din cauza clasei politice a regresat și România, dar asta este o altă discuție.

Noii reprezentanți ai clasei politice au retrogradat și în ceea ce privește pasiunile. De la jocul pe bursă au coborât la nivelul păcănele și pariuri sportive. Și, astfel, au pierdut aerul de superioritate pe care îl afișau. Acum, în orice sală de păcănele sau de pariuri te poți aștepta să dai nas în nas cu un deputat sau un ministru care rupe automatele.

Printre pasionați se numără ministrul Agriculturii, Florin Barbu, dar și secretarul de stat Andrei Alexandru din Ministerul Cercetării. Lista este completată de senatorul PSD Eugen Dogariu și de deputații AUR Ciprian Ciubuc și Adrian Costea. Ca ei sunt mulți, mulți alții, inclusiv înalți funcționari, primari, magistrați sau polițiști.