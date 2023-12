Primarul cu pensia mai mare decât salariul. Cine este edilul care a reușit o asemenea performanță

Primarul orașului Giurgiu este un recordman în materie de venituri. Asta pentru că pensia anuală este mai mare decât salariul de primar. Oricum edilul este un investitor în materie imobiliară. Așa se face că primul trecut în declarația de avere este un teren intravilan în Telega, Prahova, cumpărat în 2003 alături de soție. Terenul are 2000 de metri pătrați.

Un alt teren intravilan în 2014 cumpărat de 4 mii de metri pătrați, pe care îl deține tot alături de soție. Acesta se află în Giurgiu, la Bălanu. Mai are un teren, situat chiar în oraș, de 3500 de metri pătrați. E cumpărat în 2021 alături de soție. Are și un apartament în Otopeni, cumpărat în 2008 de 82 de metri pătrați.

De asemenea are o casă de locuit în Giurgiu, de 84 de metri pătrați, cumpărată în 2005. Mai are o casă, tot alături de soție în Bălanu, Giurgiu, de 140 de metri pătrați. Soția a moștenit și un apartament de 56 de metri pătrați în Giurgiu.

Primarul cu 5 mașini, două la fel, doar anii diferă

Totodată mai au o casă de locuit în Giurgiu de 170 de metri pătrați pe care cei doi au cumpărat-o din 2021. La capitolul mașini primarul din Giurgiu are 5 mașini. Cea mai veche este o mașină din 1988, un Suzuki Samurai. Se pare că primarul are o pasiune pentru acest automobil, așa că în 1993 și-a mai cumpărat unul.

De asemenea primarul mai are un BMW, un Passat și un Mini Morris. De asemenea primarul a mai câștigat 50.000 de euro din vânzarea unui apartament. La capitolul conturi, primarul are unul de 85.000 de lei la ING. Și mai are unul în euro în care are 34.000 de mii. Primarul are și titluri de stat deținute în valoare de 50.000 de lei.

Nu are nici un credit, semn că financiar stă foarte bine. Veniturile familiei provin de la primar. Mai exact 164.268, atâta câștigă acesta anual din salariu pe care îl încasează. Acesta încasează și pensie, chiar mai mare decât salariul, în valoare de 188.628 de lei pe an. Iar soția încasează 42.000 de lei pe an.