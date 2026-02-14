Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată

În noaptea de 15 august 1977, la Observatorul Radioastronomic Big Ear al Universității Ohio State din Statele Unite, un telescop radio detecta un semnal neobișnuit provenit din spațiul cosmic. Era un semnal puternic, clar și diferit de orice fusese înregistrat până atunci.

Semnalul a durat doar 72 de secunde, exact cât permitea modul de funcționare al telescopului. Nu a mai fost detectat niciodată.

Câteva zile mai târziu, astronomul Jerry Ehman analiza datele tipărite pe hârtie de calculator. În dreptul secvenței de caractere care reprezenta intensitatea semnalului, el a scris cu pixul un singur cuvânt: „Wow!”.

Așa a apărut numele unuia dintre cele mai cunoscute mistere științifice din secolul XX.

Observatorul Big Ear era implicat într-un program de căutare a inteligenței extraterestre (SETI). Telescopul nu căuta imagini, ci semnale radio care ar putea indica o civilizație tehnologică.

Semnalul detectat avea o frecvență de aproximativ 1420 MHz, cunoscută drept „linia hidrogenului”. Această frecvență este considerată ideală pentru comunicații interstelare, deoarece hidrogenul este cel mai răspândit element din univers.

Din acest motiv, descoperirea a stârnit imediat interesul comunității științifice.

Semnalul a fost înregistrat sub forma unei secvențe de caractere: 6EQUJ5 Aceasta indica o creștere rapidă a intensității semnalului, urmată de o scădere — exact tiparul așteptat de la o sursă fixă din spațiu, peste care telescopul „trecea” odată cu rotația Pământului.

Analiza datelor a arătat că semnalul provenea din direcția constelației Săgetătorului, într-o zonă relativ săracă în stele.

Problema este că Big Ear nu putea determina cu precizie poziția exactă a sursei. Existau două coordonate posibile, iar niciuna nu a oferit ulterior rezultate.

În deceniile care au urmat, mai multe radiotelescoape au încercat să detecteze din nou semnalul, fără succes.

De-a lungul anilor, au fost propuse numeroase explicații.

Prima ipoteză a fost cea mai spectaculoasă: semnalul ar fi putut proveni de la o civilizație extraterestră. Această idee nu a fost niciodată confirmată, dar nici complet eliminată.

Alte ipoteze includ: emisii naturale necunoscute, interferențe radio, reflecții ale semnalelor de pe Pământ, surse astronomice temporare.

Una dintre cele mai discutate teorii recente a fost publicată în 2017, când astronomul Antonio Paris a sugerat că semnalul ar fi putut proveni de la un nor de hidrogen asociat unei comete. Observațiile ulterioare au arătat însă că această explicație nu este suficient de solidă.

Comunitatea științifică nu a ajuns la un consens.

Problema principală este lipsa repetiției. În știință, un fenomen trebuie observat de mai multe ori pentru a fi confirmat și înțeles.

Semnalul „Wow!” a apărut o singură dată.

Telescopul nu a putut urmări sursa, iar tehnologia vremii nu permitea înregistrarea completă a spectrului radio. Practic, cercetătorii au rămas cu o „fotografie” a unui eveniment care nu s-a mai repetat.

Această situație transformă semnalul într-un puzzle aproape imposibil de rezolvat.

Chiar dacă nu există dovezi că semnalul ar fi fost artificial, „Wow!” a devenit un simbol al programelor SETI și al efortului umanității de a detecta viață inteligentă în univers.

Astăzi, radiotelescoape mult mai avansate monitorizează cerul continuu, iar proiecte precum Breakthrough Listen analizează miliarde de frecvențe radio.

Până acum, însă, nimic nu a semănat cu semnalul din 1977.

Universul continuă să trimită semnale, dar unele rămân, cel puțin pentru moment, fără răspuns.