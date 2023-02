HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 6 februarie 2023. Opt semnale radio din categoria ”Wow!” 

6 februarie

Pe 6 februarie s-au născut Ronald Reagan, „Babe” Ruth, Bob Marley, Axl Rose, Eva Braun, Francois Truffaut, Natalie Cole, Patrick MacNee, Geo Bogza, Vasile Canarache, Cătălin Crişan, Adrian Maniu, Sorin Holban.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Vucol din Smirna, Fotie, patriarhul Constantinopolului şi Varsanufie cel Mare. Nimic în ”Kalendar”.

O echipă internațională de cercetători, condusă de oameni de știință de la Universitatea din Toronto, a dezvoltat un nou algoritm de învățare automată pentru a răspunde la una dintre cele mai mari întrebări dintre toate: suntem singuri în univers? Este o altă utilizare a inteligenței artificiale ( AI ), în care un computer îndeplinește sarcini pe care oamenii (sau computerele mai puțin sofisticate) obișnuiau să le facă. Cercetătorii au anunțat știrea pe 30 ianuarie 2023. Ei speră că noul lor algoritm va simplifica căutarea inteligenței extraterestre, numită în mod obișnuit ca SETI. Se pot găsi semnale potențiale în date pe care alte metode le-ar fi putut pierde. Și, de fapt, după ce a analizat 820 de stele inițiale, a găsit deja 8 semnale potențiale de interes .

Astronomii au descoperit semnalele în datele radio colectate anterior de Telescopul Robert C. Byrd Green Bank, din Virginia de Vest. Telescopul a colectat datele ca parte a inițiativei Breakthrough Listen. Se pare că oamenii de știință au ratat semnalele în examinările anterioare ale datelor.

Cercetătorii și-au publicat lucrările într-o nouă lucrare, verificată de colegi, în Nature Astronomy pe 30 ianuarie 2023. O versiune preprint a lucrării este, de asemenea, disponibilă de la UC Berkeley SETI.

Pe lângă Universitatea din Toronto, Institutul SETI și Breakthrough Initiatives au emis și propriile comunicate de presă.

Nouă căutare AI pentru extratereștri: separarea grâului de pleavă

De-a lungul istoriei SETI, interferența de la semnalele radio cauzate de om a fost o problemă serioasă și persistentă. Găsirea semnalelor extraterestre reale – dacă acestea sunt acolo – nu este o sarcină ușoară. Peter Ma, un student la Universitatea din Toronto și autorul principal al noii lucrări, a declarat:

”În multe dintre observațiile noastre, există o mulțime de interferențe. Trebuie să distingem semnalele radio interesante din spațiu de semnalele radio neinteresante de pe Pământ.”

Prin urmare, astronomii aveau nevoie de o nouă metodă de detectare a semnalelor radio sau a altor tehnosemnături, una care să poată „separa grâul de pleavă”, oricum ar fi. Aici intervin Ma și echipa sa. Ei au dezvoltat un nou algoritm de învățare automată care poate identifica mai bine potențialele semnale extraterestre din tot zgomotul de fundal de pe Pământ. Această căutare inițială a analizat datele de la 820 de stele din apropiere. Declarația spunea :

”Vă prezentăm aici o căutare cuprinzătoare de tehnosemnături bazată pe învățare profundă pe 820 de ținte stelare din catalogul Hipparcos, însumând peste 480 de ore de date pe cer luate cu Telescopul Robert C. Byrd Green Bank, ca parte a inițiativei Breakthrough Listen.”

Institutul SETI l-a citat pe Ma :

”În total, am căutat prin 150 TB de date a 820 de stele din apropiere, pe un set de date care a fost căutat anterior în 2017 prin tehnici clasice, dar etichetat ca lipsit de semnale interesante.”

Semnale extraterestre versus interferența cauzată de om

Deci, cum funcționează acest instrument de învățare automată? Practic, cercetătorii au antrenat algoritmul pentru a diferenția între potențialele semnale extraterestre și cele cauzate de om, prin simularea ambelor tipuri de semnale.

Noul algoritm se bazează pe comparații între diverși alți algoritmi de învățare automată. Scopul este de a reduce ratele fals-pozitive și de a crește precizia în detectarea semnalelor de bună credință. Steve Croft , om de știință pentru Breakthrough Listen on the Green Bank Telescope, a adăugat :

”Problema cheie a oricărei căutări de tehnosemnătură este să căutați prin acest uriaș car de fân de semnale pentru a găsi acul care ar putea fi o transmisie dintr-o lume extraterestră. Marea majoritate a semnalelor detectate de telescoapele noastre provin din propria noastră tehnologie: sateliți GPS, telefoane mobile și altele asemenea. Algoritmul lui Peter ne oferă o modalitate mai eficientă de a filtra carul de fân și de a găsi semnale care au caracteristicile pe care le așteptăm de la tehnosemnături extraterestre.”

Căutarea extratereștrilor, prin inteligența artificială, dă 8 „semnale de interes”

Algoritmul poate fi nou și încă în curs de testare, dar a descoperit deja opt semnale de interes . Astronomii au căutat 820 de stele din apropiere din catalogul Hipparcos pentru posibile tehnosemnături. Și, în mod surprinzător, a găsit deja… ceva. Cele opt semnale par să provină din direcția a cinci dintre stele, variind între 30 și 90 de ani lumină, distanță. Cercetătorii nu le-au văzut în analiza anterioară a datelor, care nu a folosit tehnica de învățare automată. Deși nu s-au dovedit a fi emise de extratereștri, sunt cu siguranță interesante. Croft a spus:

”În primul rând, ele sunt prezente atunci când ne uităm la stea și absente când privim în altă parte, spre deosebire de interferența locală, care este în general întotdeauna prezentă. În al doilea rând, semnalele își schimbă frecvența în timp într-un mod care le face să pară departe de telescop.”

Arata ca semnale extraterestre… dar sunt? Bună întrebare!

Cercetătorii au remarcat că semnalele au caracteristici cheie care le fac să merite o privire mai atentă:

Semnalele erau în bandă îngustă, adică aveau lățimea spectrală îngustă, de ordinul a doar câțiva Hz . Semnalele cauzate de fenomene naturale tind să fie în bandă largă. Semnalele aveau rate de derive diferite de zero, ceea ce înseamnă că semnalele aveau o pantă. Astfel de pante ar putea indica că originea unui semnal a avut o oarecare accelerație relativă cu receptorii noștri, deci nu este locală față de observatorul radio. Semnalele au apărut în observațiile ON-source și nu în observațiile OFF-source. Dacă un semnal provine de la o anumită sursă cerească, acesta apare atunci când îndreptăm telescopul către țintă și dispare când privim în altă parte. Interferența radio umană apare de obicei în observațiile ON și OFF din cauza sursei aflate în apropiere.

Semnalele arată ca ceea ce oamenii de știință se așteaptă că ar fi probabil semnalele extraterestre. Există o problemă, totuși. Observațiile ulterioare – până acum, oricum – nu le-au mai văzut. Astronomii trebuie să le detecteze din nou pentru a le studia mai îndeaproape și pentru a încerca să stabilească dacă sunt de fapt din spațiul depărtat sau doar interferențe terestre. Lucrarea afirmă:

”Munca noastră a returnat, de asemenea, opt semnale promițătoare de inteligență extraterestră de interes neidentificate anterior. Re-observările asupra acestor ținte nu au dus până acum la re-detecții de semnale cu morfologie similară.”

Accelerarea căutării de tehnosemnături

Chiar dacă aceste opt semnale sunt interesante, dar neconfirmate, ele arată că noul algoritm funcționează. Astronomii o vor putea aplica și altor seturi de date. După cum a remarcat co-autorul Cherry Ng:

”Prin introducerea datelor cu fiecare tehnică, am putea descoperi semnale interesante. Sunt impresionat de cât de bine a funcționat această abordare în căutarea inteligenței extraterestre. Cu ajutorul inteligenței artificiale, sunt optimist că vom putea cuantifica mai bine probabilitatea prezenței semnalelor extraterestre de la alte civilizații.”

Ma a adăugat:

”Cu noua noastră tehnică, combinată cu următoarea generație de telescoape, sperăm că învățarea automată ne poate duce de la căutarea a sute de stele la căutarea a milioane.”

În fotografia din titlu, celebrul Wow! semnal detectat de radiotelescopul Big Ear, de la Universitatea de Stat din Ohio pe 15 august 1977. Deși nu a fost auzit niciodată de mai multe ori, este încă considerat un candidat de top pentru un posibil semnal radio extraterestru. Astronomul Michael Garrett de la Jodrell Bank Center for Astrophysics, Universitatea din Manchester, a declarat că cele 8 noi semnale detectate sunt și mai convingătoare.

Mai promițător decât ”Wow!” ?

Totuși, analiza semnalelor originale continuă. Chiar dacă s-ar putea dovedi a fi încă un caz de interferență pământească, ele sunt potențial promițătoare. Astronomul Michael Garrett de la Jodrell Bank Center for Astrophysics, Universitatea din Manchester, a spus :

”O revizuire superficială a noii lucrări sugerează că acestea sunt într-adevăr semnale promițătoare. Sunt mult mai convingătoare decât ceea ce este probabil cel mai faimos candidat SETI, Wow! semnal, emisie radio purtând semnele distinctive ale unei origini extraterestre care a fost colectată de un telescop din Ohio în 1977.”

În mod realist, este cel mai probabil ca aceste opt noi semnale să fi fost generate de tehnologia umană. Dar povestea reală aici este eficiența inteligenței artificiale și tehnicile folosite de echipă pentru a scoate semnale rare și interesante îngropate anterior în zgomotul interferențelor de radiofrecvență generate de om, cum ar fi telefoanele mobile și GPS-ul.

Cercetătorii vor continua să se uite la stelele de unde păreau să vină semnalele, potrivit directorului executiv al Breakthrough Initiatives, Pete Worden :

”Vom continua să monitorizăm stelele observate de Peter și vom continua să dezvoltăm utilizarea inteligenței artificiale pentru a ne ajuta să încercăm să răspundem la cea mai profundă întrebare a umanității: suntem singuri?”

Astronomii au detectat anterior primul semnal candidat al lui Breakthrough Listen, numit BLCI, în anul 2020. Părea să vină din direcția celei mai apropiate stele de soare, Proxima Centauri , dar ulterior a fost dovedit că emisiunea provenea de pe Pământ.

Chestia asta cu SETI mi s-a părut mereu dubioasă. Prin anii 90, imbatat de cuvine mari si glorioase am pus si eu la dispozitie amaratul meu de 486, SETI cerea să-l ajutăm cu capacitate de calcul. Apoi am aflat că era lucrătura CIA, ca să-și bage nasul global, în calculatoarele proștilor. Cei ca mine. Asta era înainte de Google și Facebook, acum nu mai au nevoie de altceva.

Dar prostia acestor savanți în frunte cu Carl Sagan o întrece pe a mea. Se pornește de la premiza îngustă și evident falsă că extratereștrii sunt întru totul asemănători cu oamenii. Că au organe de simț identice și că au descoperit radioul. Ceea ce cred că este greșit atâta timp cât Universul este infinit. Bun, numai continui, o să mai revin pe subiect, dar bănuiala mea este că savanții au mai descoperit un motiv de a primi bani degeaba pentru cercetările lor fundamentale. Caută extraterștrii! Teama mea nu este că nu o să-i găsescă, ci că o să-i găsească, dacă mai urlă mult în spațiu. Infantili și iresponsabili!

Fiind ziua în care îl pomenim, nu pot să nu-i aduc un omagiu pios lui Ronald Reagan, pe care îl consider cel mai bun președinte al SUA din a doua jumătate a secolului XX, poate chiar din tot secolul. El a câștigat războiul rece și, într-adevăr, a făcut America foarte mare. Un actor de mare succes care a excelat în rolul vieții lui, acela de președinte al SUA, două mandate. Cred că o să revăd ”Hellcats of the Navy” un film din anul 1957, sau, de ce nu, ultimul lui film, ”The Killers” din anul 1964. Acolo Reagan are acolo o replică, un sfat bun pentru Biden: „I approve of larceny; homicide is against my principles.” Filmele o să-mi ia ceva timp, poate chiar până măine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 6 februarie 2023

BERBEC O zi mai interesantă pentru că ești pus în fața unui nou tip de provocare. Nu mai amâna, nu mai căuta soluţii temporare. Nu uita că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii (scandal, adică) orice s-ar intampla. Amâna, pentru că timpul rezolvă in favoarea ta. Daca tii la un sfat bun, rupe orice discutie care poate degenera în scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar si cu pisica pe care o întalnesti pe peluza. Spune brusc că te doare măseaua, că nu mai poți să vorbești, sau că ai uitat soacra la doctor… minte, dar salvează ziua!

TAUR Dimineaţa ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor cotidiene, a muncii tale. Încearcă să păstrezi direcţia asta benefică, fără să te lași distras de bruiajul cotidian. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general cele admirative!

GEMENI Spui multe lucruri deodată, urmând firul rapid al gândirii. Trebuie să fii mai exact şi concis în comunicare, altfel nu reușești să te faci înțeles. Oricum, astăzi pierzi timpul cu nimicuri! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera, nu ești într-o tragedie antică!

RAC O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi astăzi o rezolvare parţială. Nu amâna lucrările, sau obligaţiile tale! Pot să ia o întorsătură, care îți va scoate lucrurile de sub control! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, mai cumpătat, zâmbeşte şi spune lucruri interesante!

LEU Se profilează o zi neplăcută, în care rutina şi monotonia te enervează. Zi mai dificilă, sunt şi din astea, în care poţi să pierzi aiurea bani. Trebuie să fii mai atent şi mai puţin agresiv! Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

FECIOARĂ O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Ziua de azi se desfăşoară cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja!

BALANŢĂ „Dacă bat la uşa ta, îmi deschizi?” Pe plan sentimental, curiozitatea şi armonia ta înăscute, te împing către noi relaţii umane. Nu te opri din drum pentru verificări inutile, nu exagera! Nu te grăbi! Nu lasa lucrurile pe maine, fă-le astazi. Intai fă-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă sau mai inaltă.

SCORPION Eşti din nou „singur împotriva tuturor”, chiar dacă stai acasă, singur, cu căţelul, sau pisica. Atitudinea această de frondă curajoasă te caracterizează, dar îţi consumă energia şi resursele! Un procent dintre Scorpioni au probleme sentimentale. In dragoste este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ceea ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este la solduri! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. „Vibratiile” planetare mixte și o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta de miercuri să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti, sau fraţi poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie doar să încerci.

SĂGETĂTOR O zi de luni plăcută, în formă! Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor sentimentale nu e negativ! Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă bănuiala ta. Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie ca astazi meriti mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai, dar nu mai aştepta să trecă timpul!

CAPRICORN Încearca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Mici ambiţii personale, mai curând nişte achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre mulţumirea ta. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecaţi. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, până la urmă, ai avut și o să mai ai zile mai proaste!

VĂRSĂTOR O zi de luni liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate mai delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental este bine aspectat! Astăzi ai noroc şi totul iţi iese chiar uşor, cu toate că ai probleme. Pe termen lung horoscopul tău este bun si chiar foarte bun, chiar daca ti se pare ca ai probleme, acum, în prezent. Ziua de astăzi este o zi plină si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare!

PEŞTI Dimineaţa, aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Nu promite nimic, nu face compromisuri! Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante.