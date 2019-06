Semnal de alrmă tras de un oficial american: „Marea Neagră oferă Rusiei oportunităţi de a provoca probleme NATO și în special României"

Marea Neagră, spre deosebire de zona baltică, oferă Rusiei mai multe oportunităţi de a provoca necazuri Alianţei Nord-Atlantice, în special României, a declarat dr. Thomas-Durell Young, lector superior la Şcoala navală postuniversitară din SUA.





Young a vorbit, în cadrul interviului acordat Monitorului Apărării şi Securităţii (MAS) despre securitatea în zona pontică, afirmând că Rusia a "modificat echilibrul puterii şi singura modalitate prin care (NATO) poate preveni orice fel de necazuri provocate de ruşi este prin consolidarea prezenţei forţelor occidentale în regiune".

Totodată, profesorul american a abordat şi „subiectul hiper-centralizării controlului" în domeniul militar, fenomen încă vizibil chiar şi în unele ţări NATO din Europa de Est, care nu permite dezvoltarea deplină a comandaţilor. În acest sens, dr. Young militează pentru „delegarea responsabilităţilor şi delegarea bugetelor", subliniind în special necesitatea alocării de fonduri pentru instruire continuă.

Un alt subiect major al interviului a fost cel privind problemele generate de sistemul de bugetare exportat de SUA, care a încurajat birocratizarea şi afectează gradul de pregătire a forţelor armate.

Reporter: Care este statutul dumneavoastră în cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite? Vorbiţi din postura unui oficial sau ca persoană privată?

Dr. Thomas Young: Mulţumesc foarte mult pentru primire, este o mare plăcere, vă asigur. Îmi place să fiu în România, am venit aici pentru prima dată în 1978 şi este o plăcere să revin.

Am un statut neobişnuit în cadrul Departamentului Apărării, anume sunt profesor la Şcoala navală postuniversitară, care este deţinută de Departamentul Naval, parte a Departamentului Apărării, dar din aprilie, una din organizaţiile pentru care lucrez a fost transferată de la Departamentul Naval şi acum se află în cadrul Departamentului Apărării, din diverse motive, din motive administrative şi sunt perfect în regulă cu asta.

Dar trebuie să subliniez că, indiferent de statutul meu, dacă sunt profesor sau dacă lucrez direct la Departamentul Apărării, îmi exprim doar opinia mea personală şi nu reflectă în nici un fel politica sau poziţia Departamentului Apărării sau a Administraţiei Statelor Unite.

Reporter: Ţinând cont de experienţa dumneavoastră în Europa Centrală şi de Est, care este o „patologie" comună a instituţiilor de apărare din regiune ce împiedică adoptarea completă a abordării occidentale privind apărarea?

Dr. Thomas Young: Doar un pic de context pentru această întrebare. Am petrecut 19 ani, aproape 20 de ani, în regiune, încercând să ajut ministere ale Apărării, guverne, state majore, servicii să adopte, să spunem, metoda occidentală privind apărarea şi ştiinţă militară. Nu a mers prea bine dacă ne uităm la rezultate.

Aşadar, am cheltuit o grămadă de bani, NATO, alte state din NATO au cheltuit o mulţime de bani, aţi cheltuit foarte mult bani şi mult efort pentru a vă reforma instituţiile de apărare, dar cred că dacă vă uitaţi la rezultate, capacitatea forţelor armate de a-şi îndeplini misiunile - pe mare, luptă şi supravieţuieşte; în aer, luptă şi supravieţuieşte; terestru, luptă şi supravieţuieşte - este foarte dificil de observat de ceea ce sunt capabile forţele armate ale acestor ţări.

Timp de 10 ani nu m-am gândit la cauzalitate. Voi fi foarte sincer. Pur şi simplu efectuam pregătirea ce mi-a fost cerută să o fac de guvernul meu.

Dar în jur de nouă, opt ani în urmă, mi-am dat seama că nu funcţionează şi mă deranja, trebuia să-mi dau seama ce greşesc, ce greşim la nivel colectiv, atât în Departamentul Apărării cât şi guvernul meu. Programele şi politicile noastre, conceptele noastre sunt de ajutor, sunt utile? Şi apoi, din partea aliaţilor şi ţărilor partenere, ce aţi făcut greşit, ce oportunităţi aţi ratat?

Aşadar, răspunsul lung la o întrebare scurtă este: a trebuit să scriu o carte ca să-mi dau seama. Aşa că m-am dus înapoi, punându-mi roba de profesor, am scris o carte, dar nu mi-a plăcut, am scris-o iar, apoi am rescris-o, am rescris-o de în jur de cinci sau şase ori până a ieşit, cred că ieşit bine. A fost publicată la Londra în 2017, a obţinut recenzii foarte bune.

Şi una dintre ideile mele cheie este că motivul pentru care fiecare instituţie de apărare din Europa Centrală şi de Est suferă în ceea ce priveşte capacitatea de a adopta metodele occidentale este că, aşa cum ne spune John Maynard Keynes - şi eu sunt economist la bază, ca educaţie - el ne spune, în teoria sa generală, că dificultatea nu constă în a adopta noi concepte, pentru că aţi adoptat concepte occidentale, dificultatea consta în a scăpa de cele vechi.

Deci, patologia comună este prezentă chiar în statele baltice, unde nu există instituţii de apărare succesoare, deoarece toate au început „ab ovo", aşa cum spunea latinii, spuneau romani, adică „de la ou".

Există încă concepte moştenite care se circulă în capul oamenilor şi le puteţi vedea în instituţii şi care vă împiedică să adoptaţi pe deplin conceptele occidentale.

Cred că recrutarea este un bun exemplu în acest sens. Aţi scăpat de recrutare, foarte bine. Dar au fost profesionalizate pe deplin forţele? Trebuie să vă puneţi întrebarea, iar dacă nu, ce împiedică asta? Deci, conceptele sunt mesajul meu pentru toată lumea. Cele noi sunt bune. Cum scapi de cele vechi? Acest lucru este mult mai dificil şi cred că noi în Occident am fost foarte slabi în a înţelege că problema este în mare măsură conceptuală şi cred că am fost la fel de slabi în ceea ce priveşte explicarea acestui lucru aliaţilor noştri, pentru că atunci când ajungem la modificarea unui concept, schimbă oameni şi bani, iar finalmente este vorba de politică, nu este ceva tehnic. Deci cred că privim acest lucru ca pe o problemă tehnică, dar în realitate este o problemă politică.

Reporter: Vorbind despre moşteniri, mentalităţi, mentalităţi vechi. Aţi afirmat că liderii militari din regiune sunt împiedicaţi să se dezvolte complet din cauza politicilor guvernamentale, atitudinii şi practicilor moştenite. De ce este cazul şi cum poate fi abordată această problemă? Care este impactul acestor factori asupra gradului de pregătire a forţelor armate?

Dr. Thomas Young: Este o întrebare excelentă. Am două idei în această privinţă. Comandanţii din perioada comunistă nu aveau în realitate putere. Am văzut asta. Am lucrat în Ucraina timp de zece ani, iar, ştiţi coloneii nu puteau lua decizii, deloc. Încă mai vedeţi acest lucru şi în alte ţări care sunt acum membre ale NATO, nu voi da nume, dar vedeţi în multe ţări în care liderii de rang înalt, inclusiv generali, nu au voie să ia decizii. Toate deciziile merg la vârf, este o moştenire.

Deci, în multe ţări încă avem o hiper-centralizare a controlului, spre deosebire de delegarea controlului şi împuternicire. Societatea, să spunem normele societăţii, favorizează acest lucru. Cred că dacă ai moştenire otomană, unde aţi avut un proces decizional foarte centralizat şi cred că şi conceptele comuniste, potrivit cărora toate deciziile, nici o decizie nu este prea mică pentru a nu fi luată la vârf. Aşa că acest lucru continuă şi puteţi vedea acest lucru foarte clar dacă vă uitaţi la comandanţi. Dacă comandanţii au sau nu bugete de instruire? Dacă sunt comandant de brigadă, dacă sunt căpitan de navă, dacă nu am un buget de pregătire cum să-mi antrenez forţele?

Cred că prea adesea ministerele Apărării din întreaga regiune, civili la fel ca mine, civili din domeniul apărării, nu văd banii pentru instruire şi întreţinere ca stând la baza unei forţe armate. Aşadar, vor pune la dispoziţie (banii) dacă participi la un exerciţiu, dacă participi la o misiune. Nu este nicio problemă, banii sunt acolo. Dar acest lucru este ceea ce se întâmplă cu expertiza şi capacitatea de antrenarea a forţelor. Ar trebui să fie mult mai coerentă, dar nu este.

Ca atare, pentru că nu sunt alocaţi bani pentru operaţiuni şi întreţinere, gradul de pregătire a forţelor armate în regiune, şi luna trecută tocmai am publicat un articol despre acest lucru în revista Royal United Services Institute, RUSI la Londra, unde am analizat amănunţit nivelul de pregătire şi nu am văzut pregătire, pentru că nu există delegarea responsabilităţilor şi o delegare a banilor.

Aşa că problema persistă, nu le permite comandanţilor să crească, iar asta este o chestiune majoră. Pentru că aveţi comandanţi, dar nu au încredere în ei, nu au experienţă, chiar dacă au participat la misiuni - care este cea mai bună metodă de pregătire pe care aţi putea să o aveţi - chiar dacă au participat la misiuni, ei încă nu au pe deplin, nu sunt ca omologii lor occidentali, care sunt strâns implicaţi în pregătirea permanentă a navei, a avioanelor, a batalioanelor. Deci, este o mare problemă, dar este din nou o problemă politică, este o problemă culturală, dar este una care în cele din urmă trebuie rezolvată.

Reporter: Ce recomandări, soluţii există pentru rezolvarea acestor probleme?

Dr. Thomas Young: Delegarea bugetului, delegarea autorităţii. Spunem foarte clar, le spunem comandanţilor noştri că acestea sunt aşteptările noastre şi dacă nu se descurcă vom numi o altă persoană. Nu este nimic personal.

Dar, ştiţi, unităţile au bugete de pregătire şi comandanţii au autoritatea să-şi antreneze unităţile, iar dacă nu o fac apar cuvinte tăioase aduse în discuţie.

Dar cred că cea mai mare diferenţiere pe care o pot vedea este că, în special în lumea anglo-saxonă, opiniile şi părerile şi judecăţile comandanţilor au întâietate. Ne dezvoltăm comandanţii, le dăm, îi supunem la stres, îi facem să crească, îi punem în poziţii şi operaţiuni teribile, pentru că trebuie să vedem cine poate să o facă, cine se poate dezvolta, iar apoi, odată ce eşti comandant, recomandările tale... foarte puţini oameni sunt dispuşi să le nesocotească.

Aşadar, în sistemul nostru, un comandant le spune superiorilor dacă unitatea lui este sau nu pregătită. Unitatea mea este pregătită, unitatea mea poate face astăzi x, y & z; nimeni nu te judecă. Nimeni. Sistemul chiar nu este făcut să testeze. Avem exerciţii şi evaluări, dar aceasta este judecata comandantului.

Aici nu aveţi acest lucru şi aici nivelul de pregătire este determinată de aceste evaluări ale pregătirii de luptă. Adesea se fac de multe ori în Germania, cu ajutorul armatei americane, dar cred că în multe de armate se studiază în particular pentru acest test, deoarece este mai mult sau mai puţin o listă de verificare, spre deosebire de judecata unui comandant care spune că unitatea este pregătită să îşi îndeplinească sarcinile şi să îşi îndeplinească misiunea.

Reporter: În lucrările dumneavoastră aţi fost foarte critic faţă de modul în care Administraţia SUA a exportat metoda Departamentului Apărării de gestionare a fondurilor: sistemul de planificare, programare şi bugetare (PPBS). De ce este această metodă nepotrivită pentru instituţiile de apărare din această regiune? În plus, în ce mod afectează planificarea în domeniul apărării pe termen lung?

Dr. Thomas Young: Trebuie să înţelegem că această metodă particulară a fost creată în anii 1960 pentru a lega împreună în mod slab cinci ministere de Apărare distincte din Statele Unite. Nu avem unul, iar cel mai important, biroul Secretarului Apărării, nu are chiar un buget. Banii, unde sunt cheltuiţi şi cât de mult este stabilit de Congres, iar banii sunt viraţi, mai mult sau mai puţin direct, departamentelor militare - Armată, Forţele Navale şi Forţele Aeriene, agenţii de apărare, biroul Secretarului Apărării.

Cei care au încercat să organizeze în anii 1960, am scris pe larg şi am publicat extensiv despre asta, au ajuns la un compromis, nu au schimbat cu adevărat modul în care banii sunt alocaţi. Deci, într-adevăr, banii vin în mod uniform în acest fel şi sunt alocaţi în mod uniform. Astfel, departamentele militare continuă să acţioneze cu foarte puţină supraveghere şi influenţă din partea secretarul Apărării sau a liderului Comitetului Întrunit al Şefilor de Stat Major.

Deci, este o metodă foarte unică şi mulţi secretari ai Apărării, chiar şi când sunt în funcţie şi aproape toţi după ce părăsesc funcţia, critică acest buget, acest sistem de bugetare, pentru că nu se pot atinge de bani. Şi chiar avem situaţii în care, să spunem, fostul meu şef, şeful Operaţiunilor Navale, amiralul John Richardson, s-a plâns: „Nu mă pot atinge cu adevărat de bugetul Marinei, deoarece îl facem cu patru ani în avans, punem totul la grămadă, se coace, iar apoi nu îl putem atinge".

Deci el nu poate profita de o nouă descoperire tehnologică, trebuie să aştepte patru ani înainte de a începe să cheltuiască banii. Sistemul a fost deci creat pentru Statele Unite într-o perioadă de stabilitate strategică, când se putea presupune că bugetele de apărare vor creşte un pic întotdeauna şi era perfect pentru planificarea pe termen lung, lucru pentru care industria a fost foarte favorabilă.

