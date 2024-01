Selly, idolul generaţiei Z, pregătit pentru următorul pas. Cine îi va îndeplini visul

Selly s-a născut pe 28 februarie 2001, în Craiova. Mama sa este profesoară de matematică, iar tată lui este ingier silvic. Selly a devenit cel mai urmărit creator de conținut pe YouTube din România în 2019. În prezent are peste 3,1 milioane de abonați. El a devenit partener afiliat al platformei YouTube la vârsta de 13 ani. Până în prezent a primit două premii de argint și unul de aur pentru activitatea sa.

Selly se poate considera un tânăr norocos şi imălinit, dar îi lipseşte ceva

După 10 ani de carieră ca vlogger, Selly a înființat propria academie de vlogging și a fondat trupa 5Gang. De asemenea, el este și producător de film. La început de 2023, Selly dobora recordul de încasări în cinematografe cu „Romina, VTM”.

Selly a vorbit despre eventualitatea de a deveni părinte, spunând că este unul dintre dezideratele sale. Însă vloggerul nu se gărbește, vrea să mai a aştepte cinci ani. Până atunci, se bucură de succesul pe care îl are în mediul online şi nu numai.

Selly. Sursa foto: Facebook

Idolul noii generații Z , despre postura de părinte: „Mi-aș dori să fiu tată!”

Despre filmul „Tati Part-Time”, Selly a declarat: „Nu sunt în demografic, dar e funny filmul, chiar mi-a plăcut. Mi se pare că îmbină comedia cu sentimentul ăsta de «feel good», e pentru toate vârstele”.

Întrebat de jurnaliştii de la cancan.ro. dacă se vede tată, acesta a spus: „Evident că da, dar e devreme, poate la 27-28 de ani, în cinci ani, cam așa”.

La întrebarea dacă aşteaptă să termine Smaranda facultatea și rezidențiatul, apoi să devină părinţi, vloggerul a răspuns: „Da. Nu acum, dar da, mi-aș dori să fiu tată”.

Smaranda Știrbu este studentă la Facultatea de Medicină, iar în timpul liber se ocupă de Instagram, acolo unde și-a construit o comunitate numeroasă.

Vedeta online-ului. Sursa foto: Facebook

Selly conduce un Porsche 911. Cât îl costă asigurarea pe an

Selly conduce un Porsche 911. Întrebat despre problemele cu ea sau despre costurile pe care le are cu această maşină, vedeta a explicat:

„Nimic, zero, n-am nicio problemă, merge impecabil, jantele nu le-am zgâriat, totul este talent. Îi fac și schimburile des. CASCO e vreo vreo 10.000 de euro pe an, în rest depinde cât de des îi faci schimburile. Trebuia să i le fac mai repede, am făcut deja 8.000 km cu ea. Nu știu să spun un număr, consumă foarte mult, dacă mergi tare are 25-26 consum, deci faci plinuri multe dacă mergi la drum lung. Dar e o plăcere să o conduci, nu se compară cu nimic”.

Ce spune despre planurile pentru 2024

Selly a vorbit şi despre planurile pe care în 2024. Vedeta online-ului recunoaşte că vrea să să continuie cu vloggurile, care merg foarte bine. Dar are în plan şi nişte filme.

„Vreau să continui cu vloggurile, Buzz House funcționează senzațional, trebuie să mai facem încă două sezoane pe 2024, festivalul să meargă bine, asta e principala preocupare, este pe 11-13 iulie. Și vorbim și de niște filme”.