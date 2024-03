Monden Selly a rămas fără permis de conducere. Vloggerul avea peste 200 km/h







Selly a rămas fără permis de conducere. Vloggerul conducea pe Autostrada București - Pitești, cu peste 200 km/h. Acesta a a primit și o amendă în valoare de 3.330 de lei.

Selly a recunoscut că a fost prins de politia rutieră

Informația apărută în presă a fost confirmată de Andrei Șelaru (Selly) print-un mesaj postat pe social media.

„Vreau să confirm informația apărută în Mediafax, azi am făcut o greșeală, eram pe Ar în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostrada am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret!

Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe vitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viață e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton 4 luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a scris Selly.

Selly a rămas fără permis de conducere. Sursa foto: Captură Instagram.

Ce spune Poliția despre vlogger

„Astăzi, 23 martie, în jurul orei 14:50, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat în trafic, pe Autostrada A1 București - Pitești, la km. 35 al sensului de mers către Pitești, un autoturism ce se deplasa cu 236 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar, la volanul acestuia, a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din Municipiul Craiova.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.300 de lei, iar, ca măsură complemetară, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație”, se arată în comunicatul Poliției.

La finalul anului trecut, Selly a anunţat că şi-a cumpărat „maşina visurilor” sale (foto mai sus), un Porsche 911 Turbo S, bolid evaluate la circa 240.000 de euro, la bordul căruia se afla când a fost prins de polițiști cu viteză excesivă.