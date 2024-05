Monden Selena Gomez, pe urmele lui Kim Kardashian. Cum plănuiește actrița să o ajungă la avere pe celebra starletă







Selena Gomez pare să o ajungă din urmă pe Kim Kardashian la avere, deși nu a plănuit asta. Propria ei gamă de cosmetice a ajuns să valoreze 2 miliarde de dolari. Practic este un succes imens pentru un brand atât de tânăr ca cel al Selenei. Iar actrița nu se lasă, deși își dorește să se axeze pe cariera ei de bază. Ea continuă să controleze marca de cosmetice, tocmai pentru că îi place foarte mult acest domeniu. Mai ales că mai nou a ajuns și ea un ”mogul„ al machiajului. La Time100 Summit, Selena a oferit o perspectivă asupra viitorului companiei sale de machiaj.

Selena o să ajungă la statutul de miliardar mai repede decât a a anticipat

„Nu am vrut să intru cu adevărat în lumea cosmeticelor fără o misiune”, a explicat ea. „A fost de fapt un vis care s-a întâmplat într-un fel în cadrul acestui brand și, în plus, am putut să facem produse decente, sperăm.” Când a fost întrebată despre speculații cu privire la faptul că va vinde marca, Selena a fost clară. „Nu cred că voi vinde nicăieri.

Mă bucur de asta puțin prea mult.” Având în vedere că valorează peste un miliard, Selena ar putea câștiga enorm vânzând marca. Sau măcar comercializând o parte dintre acțiuni, așa cum au făcut ambele Kim Kardashian și Kylie Jenner cu mărcile lor de frumusețe. În 2020, Kim a vândut o participație de 20% către Coty pentru 200 de milioane de dolari.

Are o avere de peste 800 de milioane

Ceea ce a făcut ca marca ei să aibă o valoare de peste 1 miliard de dolari. Mișcarea a ajutat-o ​​să extindă compania cu mai multe produse, chiar trecând printr-un rebrand semnificativ recent.

Sora ei Kylie i-a călcat pe urme vânzând o parte dintre acțiuni tot către Coty pentru 600 de milioane de dolari. Selena are o avere netă de 800 de milioane de dolari. Având în vedere ritmul în care brandul ei de cosmetice crește, ea ar putea ajunge în curând la statutul de miliardar.