Cum arată Loredana Groza fără machiaj și fără filtrele de pe Instagram. Fanii nu au recunoscut-o

La 52 de ani, Loredana Groza pozează provocator pe rețelele de socializare. Vedeta arată imagini spectaculoase cu ea, dar realitatea ar fi total diferită. Internauții au surprins-o fără pic de machiaj și fără ținute excentrice. Ei nu au putut să nu remarce că diva nu arată deloc ca în pozele de pe Instagram.

Cu toate ca artista a declarat că nu are operații estetice, schimbarea a fost mai mult decât vizibilă. Loredana Groza le-a arătat fanilor că poate să fie sexy și la 52 de ani, dar imaginile surprinse de pasagerii din avionul ce venea de la Londra (Luton) au dovedit altceva. Aceasta a apărut cu chipul obosit și încercănat, probabil după o noapte lungă.

Nu este pentru prima dată când fanii au declarat că Loredana Groza nu arată ca pe Internet sau că și-a făcut operații estetice, dar artista nu a recunoscut niciodată.

Loredana Groza neagă tot

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a declarat Loredana Groza, într-un interviu acordat, recent, pentru Antena Stars, infirmând total că ar fi recurs până acum la orice tip de intervenție estetică.

După criticile primite, Loredana Groza a declarat că nu o interesează părerea altora și că gura oamenilor nu poate să fie închisă niciodată.

„Nu mă interesează părerea lumii. Îmi doresc doar să-i fac fericiți, iar părerile răutăcioase sau lipsite de adevăr, le ignor. Eu știu cine sunt si nu trebuie să-mi explice nimeni adevărul despre faptele și acțiunile mele.”, a declarat Loredana, pentru Click!.