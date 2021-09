Imagini șocante cu vedete desfigurate de operații estetice. Nici părinții lor nu le mai recunosc. FOTO

În această săptămână, Linda Evangelista, în vârstă de 56 de ani a avut parte de o procedură de topire a grăsimilor care a lăsat-o „deformată” din cauza unei reacții adverse rare.

Ea a povestit cum CoolSculpting – o procedură de reducere a grăsimilor – a avut efectul opus asupra ei – făcându-i să se extindă celulele adipoase și lăsând-o „permanent desfigurată”, distrugându-i mijloacele de trai și trimițând-o într-o spirală a depresiei (foto).

Ea le-a spus fanilor că acum dă în judecată compania după ce a fost atât de grav afectată încât a devenit o recluză.

Prietenii ei i-au lăudat curajul pentru că a vorbit. Cindy Crawford a spus: Linda – puterea ta și adevărata esență sunt pentru totdeauna recunoscute și iconice! Bravo!

Alte vedete care au îndurat tratamente defectuoase sau regretabile se pot lega fără îndoială de ceea ce a păţit celebrul supermodel.

Printre care şi vedeta Courteney Cox

În 2017, Courteney a povestit cum regretă utilizarea substanțelor de umplutură și botox – și cum și-a dizolvat injectabilele în acel an. Actrița americană a explicat modul în care dependența ei de injecţii a început odată cu înaintarea în vârstă.

Ea a spus: „Ei bine, ceea ce s-ar sfârși prin a se întâmpla este să mergi la un medic care să-ți spună:„ Arăți grozav, dar ceea ce ar ajuta este o mică injecție aici sau umplutură acolo ”.

„Atunci când cineva îți vorbește despre un alt doctor această persoană este uimitoare. Şi te întrebi: ce a făcut că arată atât de natural? „Îl întâlnești pe acel doctor și spune:„ Ar trebui să faci asta, asta …şi asta. Fără să aveți vreo idee cu ce va urma şi să spuneți: „Oh, nu pare că e bine”.

Actrița Tara Reid

Actrița americană a povestit cum a scăpat de onduleuri după o defectuoasă operație și lipo pe burtă la mijlocul anilor 2000. Tara, în vârstă de 45 de ani, a rămas cu stomacul ondulat dintr-o procedură de modelare a corpului și a sânilor după operație în 2004.

Mai târziu, ea a spus că i-a cerut chirurgului cupe B, dar acesta i-a dat Cs, spunând: „Stomacul meu a devenit cel mai îndoit și mai voluminos lucru. Am avut o umflătură uriașă lângă buric. Ca urmare, nu puteam purta un bikini. Am pierdut multe joburi. De la acel incident a suferit o intervenție chirurgicală care i-a reparat acele onduleuri de pe burtă, mai spune vedeta.

Heidi Montag

Vedeta a avut o schimbare dramatică în 2010 – având 10 proceduri, inclusiv nas și o ridicare a sprâncenelor. Heidi, în vârstă de 35 de ani, și-a mărit sânii la cupe F – dar patru ani mai târziu le-a schimbat cu C-uri mai mici.

Ea a spus oamenilor: „Nu aș putea conceptualiza greutatea lor în corpul meu. Se simțeau ca niște mingi de bowling pe pieptul meu. M-am simțit groaznic. Băieții se holbau la mine cu adevărat înfiorător și simțeau că au dreptul, pentru că aveam sâni atât de mari, a declarat Heidi.

Victoria Beckham

Posh Spice a povestit cum și-a regretat implanturile la sâni după care le-a îndepărtat. Nu le mai am. Au fost înlăturate, a declarat vedeta. Dar Victoria – care a negat intervenția chirurgicală în acel moment – a povestit cum speră ca toată lumea își va îmbrățișa trupurile aşa cum sunt de la natură.

Ea i-a spus British Vogue în 2017: „Probabil ar trebui să spun, nu vă încurcați cu sânii. În toți acei ani am negat – prost. A fost un semn de nesiguranță. Sărbătorește doar ceea ce ai”, a concluzionat celebra creatoare de modă.

Mickey Rourke

Mickey a găsit faima în anii 80 în rolurile din filmele Diner și 9 ½ săptămâni. Însă actorul, în vârstă de 69 de ani, a declarat că fața lui dramatic diferită se datorează operațiilor corective după ce boxul l-a desfigurat.

El a declarat pentru Daily Mail : „Cea mai mare parte a fost pentru a remedia mizeria feței mele din cauza boxului, dar am mers la tipul greșit pentru a-mi pune fața la loc.”

El a descris, de asemenea, cum i s-a luat cartilajul din ureche pentru a încerca să-și refacă nasul.

Molly-Mae Haga

Love Islander și influencer Molly-Mae a povestit cum s-a dizolvat umplutura de pe față. Vedeta în vârstă de 22 de ani a început să aibă umplutură la buze la 17 ani și a continuat cu umplutură până pe bărbie. Din imagine se poate constata cât de nereușită a fost intervenţia.

Anul trecut a decis să se dizolve injectabilele. Ea a spus: „Simt că încă trec cu siguranță prin procesul de a încerca să fac totul cât mai natural posibil. Am făcut atâtea greșeli când eram mai tânără. Încerc cu adevărat să le corectez acum”.

Kylie Jenner

Vedeta, în vârstă de 24 de ani, și-a construit un imperiu de afaceri cu faţa ei. Dar Kylie a mărturisit că a regretat că și-a făcut buzele la vârsta de 15 ani.

În 2018, ea a dizolvat o parte din materialul de umplutură, încercând să arate mai natural. Ea a spus: „Ei bine, cu siguranță mi-am făcut buzele puțin prea mari la un moment dat. M-am entuziasmat și am simțit că trebuie să fac multe. Și apoi a trebuit să mă întorc și să le repar… a fost un proces nebun. Slavă Domnului că nu am ajuns la Botched.

Chloe Ferry

Când Chloe a apărut pentru prima dată pe Geordie Shore în 2015, ea arăta dramatic diferit. De atunci, tânăra de 26 de ani a avut Botox, o ridicare a sprâncenelor, două operaţii la nas și o procedură de 50.000 de lire sterline pentru a pune o linie definitorie pe stomac.

Ea spune că regretă că a făcut operația scumpă la stomac: Cred doar că în viață înveți din greșelile tale și evident că am greșit și am învățat din asta. Vorbind despre operația la stomac, ea a adăugat: „Nu am avut nevoie să o fac”, a mai sus vedeta potrivit thesun.