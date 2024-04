Capital Top 100 Manageri. Radu Cioacă, ECRIDA: „Vrem să dezvoltăm industria din România”

Radu-Andrei Cioacă, team leaderul ECRIDA, echipa din cadrul UPB care a participat cu un proiect inedit în programul Agenției Spațiale Europene, a fost unul dintre laureații Galei Capital Excelență în Management.

„Bună seara! Mă simt onorat astăzi să vorbesc ca reprezentat al echipei ECRIDA, o echipă de tineri cercetători, specialiști care au reușit să realizeze o imprimantă 3D cu acre au reușit să printeze în mili gravitație cu succes. Țin să mulțumesc echipei și grupuri, Universității Politehnica din București care ne-a sprijinit și le urez succes și colegilor mei din echipă. Dorim ca prin acest proiect să dezvoltăm mai departe industria din România. Vă mulțumesc!“, a declarat Radu-Andrei Cioacă, team leaderul echipei ECRIDA, pe scena Capital.

Un proiect cu numeroase premii

Echipa ECRIDA din cadrul Universității Politehnica București a obținut anul trecut la Premiul I la Gala „Henri Coandă“, sectiunea studenți, organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Proiectul cu care au câștigat, o imprimantă 3D pe bază de rășini capabilă să funcționeze în spațiu, a participat în programul Rocket/Balloon Experiments for University Students al Agenției Spațiale Europene (ESA). Lansarea a avut loc în luna aprilie, în zona Cercului Polar, iar primele analize ale rezulatelor arată că echipamentul s-a comportat conform așteptărilor.

„Scopul proiectului implementat de noi în colaborare cu UPB a fost acela de a construi un echipament de manufacturare, astfel încât acesta să poată rezista într-un zbor spațial. Imprimanta noastră 3D a produs câteva mostre solide în spațiu, ale căror proprietăți vor fi testate și analizate pentru a determina impactul zborului spațial și influența absenței gravitației asupra acestora“, ne-a explicat Radu-Andrei Cioacă, team leaderul ECRIDA.

Lansarea în Cercul polar arctic

Reușita studenților politehniști nu a fost lipsită de provocări, una dintre cele mai mari fiind reprezentată de organizarea campaniei de lansare, care s-a desfășurat în nordul Suediei, în interiorul Cercului polar arctic. Logistica campaniei a fost foarte complexă, din pricina accesului în locație, care s-a realizat pe un drum ce se înzăpezea foarte des, iar cea mai apropiată localitate se afla la aproximativ 60 de kilometri.

„A trebuit să organizăm în detaliu inventarul echipamentelor și a pieselor de rezervă pe care le-am transportat acolo, dar și toate activitățile pe care membrii echipei le-au desfășurat. Pentru a evita orice risc, am repetat în București, timp de mai multe săptămâni, toate procedurile noastre și toate situațiile ce ar fi putut să apară în Suedia în timpul campaniei. Practic, am recreat spațiul de lucru din baza de lansare și am respectat întocmai programul campaniei în laboratorul nostru din Politehnică. Această activitate a fost o provocare majoră, deoarece a trebuit să ne gândim la toate situațiile neplăcute care ar putea apărea și să găsim soluții viabile pentru a le rezolva“, ne-a precizat interlocutorul nostru.

Finalul a fost însă unul fericit – echipa UPB a reușit să rezolve la fața locului toate problemele care s-au ivit, conform procedurilor repetate la București. „Campania a fost una de succes, atât pentru noi si pentru partenerii noștri”, conchide Radu-Andrei Cioacă.

Planuri de viitor pentru ECRIDA

În 2024, activitatea echipei ECRIDA se va concentra, în continuare, în jurul proiectului legat de imprimanta 3D și va fi axată pe analiza tuturor datelor colectate în timpul zborului din aprilie.

„Această activitate se va desfășura de-a lungul întregului an, având în vedere complexitatea și disponibilitatea echipamentelor de specialitate de care vom avea nevoie. Efectuăm analize complexe la microscop, teste distructive ale mostrelor și procesăm date colectate de senzori în timpul zborului. În plus, pe măsură ce obținem noi rezultate, organizăm diverse sesiuni de diseminare în colaborare cu ESA în cadrul conferințelor de specialitate“, a mai precizat leaderul echipei.

Rezultatele muncii de cercetare realizate de echipa ECRIDA au un potențial important, mai ales după recenta „liberalizare“ a spațiului cosmic, prin implicarea sectorului privat. În opinia lui Radu-Andrei Cioacă: „Domeniul spațial este unul foarte relevant pentru viitorul nostru ca societate. Atât la nivel european, cât și la nivel mondial, există numeroase oportunități educaționale și proiecte studențești unde poți să lucrezi alături de experți din domeniu. Sfatul meu pentru tineri este să caute genul acesta de oportunități și să se implice căt mai mult. Este un loc ideal în care să poți comite greșeli din care să înveți mai apoi, dar și pentru a cunoaște oameni din domeniu care mai apoi te pot ajuta în carieră.“

