Șeful Pfizer a dat marea veste! E finalul pandemiei

Șeful Pfizer, Albert Bourla, a cărui companie produce un vaccin împotriva coronavirusului utilizat pe scară largă, a declarat că am putea să avem o „viață perfect normală”, în ciuda situației epidemiologice actuale.

CEO-ul Pfizer explică cum putem avea o „viață perfect normală”

Cum este posibil acest lucru? Potrivit lui Albert Bourla, putem reveni la viața dinainte de pandemie cu ajutorul revaccinării anuale, un proces similar vaccinării împotriva gripei, și cu ajutorul pastilelor anti-COVID-19.

Bourla a făcut referire la pastilele antivirale, care s-au dovedit a reduce semnificativ probabilitatea de spitalizare dacă sunt administrate în timp util după infectare. Administrația pentru Alimente și Medicamente a autorizat pastila Pfizer la sfârșitul anului trecut, dar medicii spun că aprovizionarea rămâne mult prea limitată.

Vaccinarea împotriva coronavirusului rămâne, de asemenea, inaccesibilă pentru o mare parte din țările în curs de dezvoltare, în ciuda faptului că grupuri precum Organizația Mondială a Sănătății pledează pentru mai multe resurse pentru a crea „echitate vaccinală”.

Ultimele detalii despre vaccinul care țintește Omicron

Stéphane Bancel, directorul general al Moderna, a declarat, de asemenea, luni, că are în vedere dezvoltarea unor alte vaccinuri sub formă de rapel, pentru a menține imunitatea împotriva bolii, relatează The Washington Post.

Oficialii federali au recomandat o singură injecție de rapel pentru toți adulții din SUA în noiembrie, pe fondul preocupărilor legate de varianta Omicron, după ce inițial le-au recomandat pentru populațiile mai vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă. Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor recomandă, de asemenea, ca unele persoane imunocompromise să se vaccineze cu o doză suplimentară, ca parte a imunizării „primare”.

Bancel a precizat că firma sa „lucrează foarte activ la un vaccin specific Omicron” și „discută cu liderii din domeniul sănătății publice din întreaga lume pentru a decide care este cea mai bună strategie pentru un potențial vaccin de rapel pentru toamna anului 2022”.

„Credem că va conține ARNm Omicron”, a spus el, făcând referire la tehnologia genetică ce instruiește organismul să producă proteine care imită virusul și stimulează un răspuns imunitar. „Dar trebuie să avem și alte componente? Acest lucru trebuie discutat. Trebuie să fim atenți, trebuie să fim cu un pas înaintea virusului”, a mai precizat șeful Moderna.