Șeful gupării teroriste iraniene Gardienii Revoluției a fost ucis. Marea Britanie a declarat-o organizație teroristă

Acesta se afla în apropierea casei sale când a fost ucis. Înainte cu două zile de la moartea liderului grupării, Marea Britanie a numit organizația ca fiind una de natură teroristă. În urma acestei acțiuni, ar însemna că apartenența la această organizație și afișarea în mod public a siglei sale reprezintă o infracțiune.

Armata ideologică a Iranului, Gardienii Revoluției, a arestat şapte persoane care aveau legături cu Regatul Unit în contextul protestelor antiguvernamentale. În urma acestei acțiuni, oficialii britanici au luat decizia de a numi organizația una teroristă.

BREAKING: Iranian Revolutionary Guard Official, Qassem Fatahillah, was reportedly assassinated outside his house. #IranRevoIution #FreeIran2023 #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/vNVsP4W31I

