Șeful ANAF, despre imobilul confiscat de la familia Iohannis: Se află în stare de degradare

Șeful ANAF, despre imobilul confiscat de la familia Iohannis: Se află în stare de degradare
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că accesul în imobilul din Sibiu al fostului președinte Klaus Iohannis a fost necesar pentru recuperarea datoriilor către stat. „Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că într-una dintre uşi se află cheia imobilului”, a spus acesta, la un post TV.

Șeful ANAF: Nu știm dacă cei doi doresc să achite sumele datorate

Adrian Nica a declarat la B1 TV că familia Iohannis nu a făcut niciun demers pentru plata prejudiciului de peste 4,7 milioane de lei, sumă rezultată din chirii încasate ilegal între 1999 și 2015.

„O dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat, prin avocat, că nu dețin cheia și, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului (…). Pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată, nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului”, a mai spus acesta.

Soții Iohannis au transmis că nu au cheia imobilului

Referindu-se la acțiunea ANAF de la imobilul din Sibiu, el a explicat că instituția i-a notificat pe soții Iohannis să predea locuința. Răspunsul transmis prin avocat a fost că nu dețin cheia imobilului și nu consideră necesar să participe la predare.

„Aflaţi în această situaţie, colegii noştri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceştia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că într-una dintre uşi se află cheia imobilului”, a mai explicat Adrian Nica.

ANAF a preluat jumătate din imobilul familiei Iohannis

ANAF a anunțat vineri că a preluat, conform legii, jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, care a aparținut familiei Iohannis.

Instituția a transmis, printr-un comunicat, că procedura de preluare a fost realizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, sub coordonarea Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov. Instituția a intrat în imobil după corespondența purtată cu foștii proprietari, în baza atribuțiilor legale și a calității statului român de coproprietar.

„ANAF are obligaţia de a administra şi valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituţia a acţionat transparent şi cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a spus preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalăt comunicatului.

