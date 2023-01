Șefii militari ai SUA și Ucrainei, întâlnire în apropierea graniței cu Polonia. Decizia care poate schimba cursul războiului

Milley, general în cadrul armatei americane, s-a întâlnit timp de câteva ore cu șeful armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujni, după ce a luat o mașină de la o bază poloneză până la locația neidentificată, au relatat pentru prima dată jurnaliștii care călătoreau cu înaltul oficial militar.

Cei doi „au discutat despre invazia neprovocată și în curs de desfășurare a Rusiei în Ucraina și au făcut schimb de perspective și evaluări”, a precizat într-o declarație colonelul de armată Dave Butler, un purtător de cuvânt al lui Milley. „Președintele a reafirmat sprijinul de neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

Întâlnirea celor doi generali marchează o demonstrație simbolică de sprijin, în timp ce Washingtonul și comunitatea internațională intensifică livrarea de ajutor letal către Kiev. În ultima vreme, Occidentul a promis sisteme de apărare antirachetă Patriot, tancuri și alte arme noi pentru țara aflată în dificultate, în timp ce se străduiește să recâștige controlul asupra teritoriului luat de forțele rusești în est și să facă față unui baraj aproape constant de atacuri cu drone și rachete ale Kremlinului.

Reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina de la Ramstein

Întâlnirea are loc, de asemenea, în contextul în care războiul se apropie de sfârșitul primului său an, iar forțele ruse, împreună cu mii de mercenari ai Grupului Wagner, par să se angajeze pe termen lung. Marți, Moscova a anunțat, de asemenea, un efort de creștere a armatei sale până la 1,5 milioane de soldați în următorii câțiva ani.

Milley și Zaluzhnyi, care în ultimul an au vorbit adesea despre războiul mai larg și despre nevoile armatei ucrainene, nu s-au întâlnit niciodată personal până acum. Butler a declarat reporterilor care călătoresc cu Milley că cei doi generali au considerat că este important să se întâlnească față în față, potrivit The Associated Press, citată de TheHill.

„Aceștia vorbesc în mod foarte regulat de aproximativ un an și au ajuns să se cunoască”, a declarat Butler, potrivit AP. „Ei au vorbit în detaliu despre apărarea pe care Ucraina încearcă să o facă împotriva agresiunii Rusiei. Și este important – când ai doi profesioniști militari care se privesc în ochi și vorbesc despre subiecte foarte, foarte importante, există o diferență.”

La sfârşitul acestei săptămâni, Milley va participa la următoarea reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina de la Ramstein, în Germania, când SUA şi alte aproximativ 50 de ţări se reunesc pentru a promite un nou sprijin pentru Ucraina.

Luni, Milley a asistat la antrenamentul combinat de arme recent extins al forţelor ucrainene în Germania.