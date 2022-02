Șefii de la FRF, făcuți praf de un fost selecționer al României. Negocierile care l-au scos din minți

Victor Pițurcă este de părere că oficialii Federației Române de Fotbal (FRF) au făcut o mare greșeală pentru că nu l-au numit în funcția de selecționer pe Loți Boloni. Pentru acest post, în cele din urmă a fost ales Edi Iordănescu, antrenor sprijinit de-a lungul carierei de personaje din zona politică.

Victor Pițurcă, nemulțumit de alegerea făcută de FRF pentru postul de selecționer al României

„Îl ai pe Boloni în mână, ai șansa să beneficiezi de munca lui, și tu pui o clauză că dacă nu termini pe locul 1 sau 2 să îl schimbi? Asta mi se pare de domeniul fantasticului! Nu poți să-i ceri asta lui Loți Boloni!

Poți să-i ceri asta lui Edi Iordănescu sau unui antrenor tânăr, nu lui Boloni. I-am spus acest lucru lui Loți Boloni, chiar m-a deranjat. El nu se simțea bine cu clauza asta, venea la națională cu o piatră în pantof”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

În ceea ce-l privește, „Piți” a spus că știe de ce nu a intrat în cărți la negocierile pentru postul de selecționer. „În niciun fel, de niciun fel (n.r.- nu a fost contactat de FRF). Nici pe departe, absolut nimic. Mi se pare firesc că n-am fost întrebat. Cei care hotărăsc știu foarte bine ce au făcut și cu asta-basta. E în regulă. Ei știu cel mai bine ce au de făcut. Punct! Așa îmi place să cred (n.r.- că ar fi trebuit să fie contactat).

„Cred că cel mai bine era dacă eram întrebat”

Cred că e normal din moment ce am calificat echipe naționale de patru ori, dar sunt alte lucruri la mijloc. Știți că eu am vrut pe altcineva președinte și oamenii poate se gândesc și la lucru ăsta. În plus, poate s-au gândit că aș fi spus nu și nu și-au mai bătut capul cu mine.

Cred că cel mai bine era dacă eram întrebat. Pe mine mă interesează Mihai Stoichiță? Eu cât am lucrat în Federație am discutat cu un singur om. Cu președintele! Nu am avut nicio discuție nici cu Comitetul Executiv, era stipulat în contract, știți foarte bine”, a mai spus Pițurcă pentru sursa citată.