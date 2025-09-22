Ședință amânată în dosarul „Frauda Bancară”. Avocatul lui Plahotniuc a avut nevoie de ambulanță

Republica Moldova. Ședința de judecată în dosarul „Frauda Bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, a fost din nou amânată. Asta după ce avocatul din oficiu al fostului lider democrat s-a îmbolnăvit chiar înainte de începerea procesului. Acesta fiind preluat de un echipaj medical.

„Astăzi deja avem altă surpriză. Avocatul desemnat din oficiu s-ar fi îmbolnăvit și a fost transportat de ambulanță. Noi ne-am expus pe posibilitatea amânării ședinței într-o zi mai apropiată. Urmează să fie desemnat un alt avocat din oficiu, la solicitarea instanței, pentru a continua examinarea cauzei”, a explicat procurorul Alexandru Cernei.

Conform procurorului, următoarea ședință va avea loc pe 26 septembrie, iar Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus atunci în fața judecătorilor. Asta având în vedere că procedura de extrădare este programată pentru 25 septembrie.

„El este obligat să fie prezent la proces. În cadrul ședinței îi va fi adus la cunoștință mandatul de arest aplicat pe acest dosar. Alte mandate vor fi discutate de completul de judecată și de Judecătoria Centru, sediul Ciocana, deoarece cauzele sunt încă în etapa de urmărire penală”, a precizat Cernei.

La ședința precedentă, din 19 septembrie, avocații inculpatului nu s-au prezentat. Alexandru Russu a declarat că a fost implicat într-un alt proces. Procurorii anticorupție au acuzat atunci avocații de tergiversarea procesului. Instanța a fost nevoită să desemneze un avocat din oficiu, deoarece apărătorul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, se afla în Grecia și nu putea participa.

Ministerul Justiției din Grecia a revocat decizia de suspendare a extrădării lui Plahotniuc, după discuțiile cu autoritățile moldovene din 18 septembrie. Formalitățile pentru predarea fostului lider democrat sunt în curs. Acesta ar putea fi adus în Republica Moldova până la sfârșitul lunii septembrie. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a afirmat că sunt pregătite măsuri logistice și de securitate pentru transfer.

Reținut la Atena pe 22 iulie, Plahotniuc se află în prezent în cea mai mare închisoare din Grecia. Este vizat în patru dosare penale de rezonanță în Republic a Moldova, inclusiv pentru crearea unei organizații criminale, escrocherie, spălare de bani și fraude bancare. În dosarul „Frauda Bancară”, procurorii susțin că acesta ar fi beneficiat de 39,3 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro sustrași în 2014 din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dacă va fi găsit vinovat, Plahotniuc riscă între 8 și 15 ani de închisoare.