Alternativa fermierilor în fața secetei. Planta care se cultivă pe suprafețe tot mai mari în România

Seceta din ultimii ani a pus mari probleme agricultorilor români. Lipsa precipitațiilor afectează atât sectorul agricol cât și industria zootehnică. În aceste condiții, fermierii și agricultorii au căutat soluții pentru a-și continua activitatea.

Seceta dă mari bătăi de cap fermierilor

Salvarea vine de la plantațiile de sorg. Sorgul este o plantă rezistentă la secetă, care poate fi folosită ca nutreț pentru porci. Mai mult, din boabele plantei se obține o făină cu nivel scăzut de gluten.

Constantin Florea, director la Direcția Agricolă Buzău, este unul dintre agricultorii afectați de seceta nemiloasă. La fel ca mulți colegi din breaslă, Florea a însămânțat anul trecut porumb și rapiță, însă nu a recoltat nimic.

„Anul trec am avut 200-300 de ha, anul acesta ne-am dus la 800-900 de ha, acuma ne aflăm în plin recoltat pentru cultura de sorg. Chiar dacă este o plantă care rezistă bine la secetă și are necesitați minime, în ceea ce privește aportul de apă are și ea limitele ei și anul acesta, în jur de 3-4 tone este media pe ha la care sorgul a răspuns la nivel de producție”, a spus Cosmin Florea, director Direcția Agricolă Buzău.

Sorgul o alternativă pentru porumb

Sorgul este cultivat pe suprafețele însemnate din România. Este o plantă care se poate cultiva pe toate culturile de porumb și care rezistă și la temperaturi scăzute. Numărul agricultorilor care aleg să planteze sorg este într-o continuă creștere. De fapt, suprafața cultivată cu planta minune este de trei ori mai mare față de anul trecut.

„Este o cultură care promite. Anul acesta este pentru primul an. Dacă ar fi fost ploi era o cultură foarte bună. Vedem ce preț va avea la vânzare”, a spus Daniel Marin, agricultor.

Sorgul, planta care poate combate seceta

Pe de altă parte cercetătorii atrag atenția că scoaterea porumbului din în alimentația animalelor în favoarea sorgului scade productivitatea din cauza cantității reduse de nutrienți. Cel mai bun dozaj este 50% sorg-50% porumb.

„Spre deosebire de porumb, la sorg e prezent și taninul. Sunt varietăți și subspecii cu conținut mai ridicat în tanin și este o chestiune negativă sub aspectul calității boabelor, dar prezența taninului este specifică și este un grup de substanțe în plus față de ceea ce are porumbul, așa cum pigmenții sunt prezenți la anumite forme de sorg și care pot fi extrași și folosiți foarte bine în industria sucurilor, cosmetică și industria alimentară”, potrivit Agrointeligența.