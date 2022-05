Secretul românului care a trăit 138 de ani. Alifia naturală care i-a asigurat o viață frumoasă. Se prepară în doar câteva minute

Ilie Stamate a fost cel mai vârstnic bărbat din România. El s-a stins din viață la vârsta de 138 de ani. Acesta a găsit elixirul tinereții până să moară în 1966. Este vorba de o alifie naturală împotriva durerilor.

Unul dintre secretele longevității sale a fost utilizarea florilor de culoare mov și a frunzelor de liliac, arbust care crește din abundență în zona munților Mehedinți. Pe vremea în care bărbatul trăia, liliacul era considerat „elixirul tinereții”.

Florile mov de liliac se utilizează pentru prepararea unei alifii pentru alinarea durerilor la încheieturi. Bărbatul culegea de pe ciorchine 100 grame de flori cu petalele deschise. Acestea nu trebuiau să fie ofilite. Ele erau introduse într-o oală de pământ și se adăuga un litru de ulei de floarea soarelui.

Alifia minune

Uleiul trebuia să fie brut, adică nerafinat. Ilie Stamate îl lasă la macerat într-un loc întunecos și cald mai bine de două săptămâni.

Potrivit specialiștilor, bolnavii trebuiau să maseze cu alifia părțile dureroase. Cu ajutorul acestui secret, Ilie Stamate să nu s-a plâns niciodată de reumatism când mergea cu oile la câmp.

Fitoterapia recomandă pentru tratamentul diabetului infuzia din muguri de liliac. Se folosește un litru de apă clocotită și se adaugă o lingură cu muguri de liliac. Pentru a scăpa de problemele de sănătate, se va lua câte o lingură de trei ori pe zi. Infuzia de liliac alb se prepara cu : o lingură cu flori la o cană cu apă (250 ml). Se aplică pe ochi comprese câte 15 minute, potrivit Agerpres.

Cel mai vârstnic bărbat din România

Ilie Stamate a rămas un reper în țara noastră. O parte dintre persoanele care l-au cunoscut au declarat că bărbatul a mai avut și alte secrete, printre care liniștea și o dietă echilibrată.

„Era un om slab, trăia din animale, ciobănitul era activitatea lui, griji prea multe nu a avut”, spune un alt localnic.

„Moș Măndău, 112 ani, cam așa, nu a mâncat carne în viața lui, a mâncat numai urzici și dragavei”, consideră un altul.

„Nu se ştia anul când s-a născut și au zis: hai să punem ți noi un an, ca să nu fie registrul fără an de naștere, au ajuns la concluzia să pună anul 1872, dar nu cred, am avut bătrâni de 90 de ani și spuneau că tot bătrân l-au știut”, declara Andronie Grigorie, primarul comunei Ilovăț.