Secretul pentru o viață mai lungă. Totul a fost demonstrat științific. Cercetătorii au găsit cheia

Caloriile, unitățile de măsură după care se calculează cantitatea de energie din alimente sau băuturi, au devenit subiecte de cercetare. Conform NHS, experții încearcă să explică faptul că restricțiile calorice pot ajuta oamenii să trăiască mai mult.

Restricția calorică, secretul pentru o viață lungă

„Atunci când mâncăm și bem mai multe calorii decât consumăm, corpul nostru stochează excesul sub formă de grăsime corporală. Dacă acest lucru continuă, în timp, ne putem îngrășa”.

Datele celor de la PubMed.gov dezvăluie faptul că dieta joacă un rol central în numeroasele boli cronice asociate vârstei, dar și în însăși biologia îmbătrânirii.

Alimentele pe care le consumăm pot juca un rol important în ceea ce privește sănătatea și durata de viață, dar studiile sugerează că și cantitatea de alimente pe care o consumăm este legată de sănătatea noastră, iar consumul de prea multă sau prea puțină mâncare poate avea consecințe nefaste.

„Datele provenite din mai multe studii pe animale sugerează că gradul și timpul de inițiere a restricției calorice (RC), momentul în care se consumă alimente, precum și compoziția dietei, joacă un rol major în promovarea sănătății și longevității, încălcând vechea dogmă conform căreia doar aportul caloric este important în prelungirea duratei de viață sănătoase”, afirmă cei de la PubMed.gov.

Riscul de diabet, cancer ori boli cardiovasculare scade

Datele din studiile efectuate la om indică faptul că RC pe termen lung are un aport de nutrienți ce poate reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2, hipertensiune, boli cardiovasculare ori cancer.

Trebuie spus că cercetarea sugerează posibilitatea ca unele dintre efectele benefice asupra sănătății metabolice să nu se datoreze în întregime RC, ci dietelor de calitate practicate.

Cercetarea în cauză s-a bazat pe rezultatele studiului clinic numit Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy.

Restricția calorică ar putea încetini îmbătrânirea

Un alt studiu afirmă că RC „poate prelungi durata medie și maximă a vieții și poate întârzia apariția schimbărilor asociate cu vârsta la multe organisme”, spun autorii.

Conform cercetării, „în prezent, cele mai promițătoare alternative la utilizarea RC la om par a fi exercițiile fizice, singure sau în combinație cu un aport caloric redus, și utilizarea polifenolului resveratrol, derivat din plante, ca supliment alimentar”, afirmă autorii studiului, conform PubMed.gov.