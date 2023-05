Secretul din spatele „Fereastrei lui Dumnezeu”. Se v-a deschide pentru prima dată după 33 de ani

La Napoli, Italia, toată lumea așteaptă minunea minunilor, și anume ca fereastra lui ”D10S”, sau „fereastra lui Dumnezeu”, să se deschidă.

De data asta, rugăciunea oamenilor a fost auzită, iar Napoli a câștigat campionatul de fotbal din Italia, semn că fereastra se va deschide. Este pentru prima dată în ultimii 33 de ani.

Pentru cine nu știe, ”fereastra lui Dumnezeu” se deschide doar atunci când Napoli câștigă campionatul der fotbal. O pictură, care îl portretizează pe marele Diego Maradona, a fost zugrăvită pe peretele unei clădiri. Fața zeului argentinean al fotbalului a fost pictată pe obloanele unei ferestre a clădirii respective.

Fereastra de la baie

Povestea în sine este una care merită pomenită. Proprietarul clădirii a povestit cum a vrut să salveze imaginea lui Maradona, care era pictată pe peretele casei lui.

”Fereastra aia este a mea, eu locuiesc acolo. Când am venit să locuiesc aici, acea fereastră era deja acolo și am fost foarte trist pentru că îl desfigura pe marele Maradona. Așa că ne-am organizat între noi în cartier, și am decis să refacem pictura murală, dar nu știam cum să o facem, apoi Salvatore a avut ideea de a monta obloanele și de a reface fața lui Diego, a marelui Diego. Și eu sunt fericit să nu mai deschid acea fereastră! Din păcate ea stă an după an închisă. Asta e fereastra de la baie”, a povestit Ciro, proprietarul clădirii.

În acest an, bărbatul va trebui să lase fereastra deschisă pentru câteva luni, semn că Maradona se va bucura pentru această reușită a echipei din Napoli.

Se deschide după 33 de ani

Fereastra de la baia casei lui Ciro s-a deschis ultima oară în anul 1990. În total, doar de două ori au avut ocazia napoletanii să vadă deschisă fața lui Maradona. În 1987 și trei ani mai târziu.

Apoi, timp de 33 de ani, fereastra a rămas închisă, până în 2023, când Napoli a câștigat din nou campionatul.

Ciro a mai povestit că a deschis fereastra, pentru câteva minute, și în 2022, atunci când Argentina a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal, în semn de respect pentru marele Maradona, potrivit stiripesurse.