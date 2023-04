Secretul Annei Lesko. Ce face pentru a arăta ca la 20 de ani

Anna Lesko a explicat cum reușește să aibă o siluetă de invidiat la 43 de ani. Artista a declarat că ține doar o dietă de detoxifiere a ficatului, dar că este foarte atentă la ce mănâncă. Ea a renunțat la foarte multe alimente pentru a nu pune kilograme în plus.

„Într-adevăr, am 43 de ani, dar cred că este vorba și despre ADN, însă pe lângă asta vin și multe alte accesorii: dorința și motivația permanentă de a arăta bine, de a fi sănătos atât fizic, cât și psihic. Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului (cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între 7 și 14 zile

Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an). Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a spus Anna Lesko pentru Viva.

Ce alimente nu mănâncă niciodată Anna Lesko

Anna Lesko a mai spus că mănâncă multe legume, ciorbe și pește, dar că a renunțat definitiv la pâine și prăjeli. Ea a declarat că secretul unei siluete de invidiat constă într-un regim alimentar cât mai sănătos, care poate fi respectat pe termen lung.

„Pâine nu mănânc de foarte mulți ani.(…) Mănânc aproape orice, dar încerc să nu amestec. Mănânc tot ce e verde: broccoli, sparanghel, fenicul. Mănânc foarte multe chestii bogate în toate cele și multe ciorbe. Mai puțin prăjeală și foarte mult pește. Acesta nu se numește regim, e un mod de viață sănătos. Dulciurile nu prea-mi plac și ăsta cred ca este un plus pentru mine. Mănânc și fasole verde, mazăre, năut, linte”, declara Anna Lesko într-un interviu.