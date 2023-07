Secretele Soranei Cîrstea. Cum a eliminat-o pe Ostapenko

Sorana Cîrstea a câștigat partida disputată, joi, cu letona Jelena Ostapenko, în turul al 2-lea de la Wimbledon, scor 4-6, 7-6 (6), 6-4. La final, românca a vorbit despre un succes foarte important, care o duce în postura de-a lupta pentru calificarea în „optimile” turneului de Mare Șlem.

„Este o jucătoare pe care nu o învinsesem până acum, destul de dificilă, extrem de agresivă. Am simțit însă de la ultimul joc, la Roma, când am pierdut în decisiv, că mă apropii. Am avut un antrenament împreună la Birmingham unde am câștigat și am simțit că de această dată o pot învinge.

Primul set s-a decis la un punct-două diferență. Eram extrem de frustrată, simțeam că joc bine, că pot să o bat, dar scorul era de partea ei. Am spus că nu voi mai repeta greșelile din trecut, nu o să-i mai dau ocazia să fie agresivă, să preia controlul. Am încercat să mă gândesc că este ziua mea, că sunt aici să câștig acest meci și că am armele necesare ca să o fac”, a explicat Sorana Cîrstea, la final, pentru Eurosport.

Gest arogant făcut de Ostapenko, după meciul cu Sorana Cîrstea

„Ea este o jucătoare extrem de dificilă și era în formă, a câștigat la Birmingham, a ajuns în sferturi la Eastbourne, unde s-a retras pentru a se proteja pentru Wimbledon. Știam că voi avea un meci dificil. Ea are doar un plan de joc, foarte agresiv.

Am știut că trebuie să servesc bine și să fiu agresivă, să nu am dubii, să fiu acolo, pentru că te poate intimida foarte ușor. Dacă îi faci față și reușești să stai aproape de ea, la un moment dat clachează”, a mai precizat sportiva româncă.

La final, Ostapenko s-a îndreptat către locul ei de odihnă, apoi s-a dus la Cîrstea pentru a-i strânge mâna. Gestul a fost făcut în grabă.

„Aș vrea să lămuresc această treabă: suntem colege, amice, nu suntem bune prietene încât să ieșim la masă sau să ne spunem confidențe.

Suntem, pur și simplu, colege. Ostapenko e o jucătoare extraordinar de bună, mult mai bună decât pare, la prima vedere. Are o mână extraordinară, e foarte agresivă. Toate meciurile au fost dificile pentru mine”, a afirmat Sorana.