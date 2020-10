Cristiano Ronaldo (35 de ani) se află în centrul unui scandal uriaș, după superstarul portughez a fost depistat cu coronavirus și a fost acuzat că a încălcat regulile izolării. El ar fi trebuit să rămână alături de echipa sa, Juventus Torino, pentru că în lot existau doi coechipieri ai lui Ronaldo care contractaseră virusul. În schimb, superstarul lusitan a plecat în țara natală și a jucat pentru prima reprezentativă.

Apoi, la mijlocul acestei săptămâni a revenit în Italia, după ce a închiriat un „zbor sanitar”, iar de la aeroport a fost dus acasă cu o ambulanță. „A încălcat protocolul”, a acuzat Vincenzo Spadafora, ministrul italian al sporturilor. Ronaldo a replicat și s-a apărat după ce a primit nenumărate critici. Pe numele său a fost deschis și un dosar penal, pentru încălcarea regulilor impuse în timpul pandemiei.

„Nu am încălcat niciun protocol. Totul e o minciună. Ei mă acuză că am violat legea italiană, dar eu și echipa mea aveam o responsibilitatea, am făcut totul bine. Totul a fost cu autorizație, mai ales pentru acel domn italian al cărui nume nu-l voi spune. E o minciună, am respectat protocolul”, a spus Cristiano Ronaldo într-o intervenție live făcută pe contul de Instagram.

Alimentația superstarului portughez

El a vorbit și despre modul în care se protejează în această perioadă în care este infectat cu coronavirus. Un lucru banal pe care îl face atacantul lui Juventus Torino este expunerea la soare. De asemenea, consumă multe legume și evită sub orice formă să mănânce dulciuri, după cum a mărturisit pe rețeaua de socializare.

„Soarele ajută mult. Când am posibilitatea, stau 20-30 de minute la soare. E important în această perioadă să iei vitaminele C și D, omega 3… Să mănânci bine, multe legume, fără dulciuri, să dormi bine, opt-nouă ore, și să faci sport. Multora nu le place sportul, dar și simplul mers contează. Ca să rezistăm, trebuie să avem un sistem imunitar puternic”, a spus Ronaldo.